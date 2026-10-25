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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصر تحصد 5 ميداليات في بطولة جرند بري للجودو بـ طاجيكستان

منتخب مصر للجودو
منتخب مصر للجودو
عمرو مصطفى

ارتفعت حصيلة المنتخب المصري للجودو إلى 5 ميداليات متنوعة مع ختام منافسات بطولة الجائزة الكبرى للشباب «جرند بري» بطاجيكستان إحدى بطولات الاتحاد الدولي المؤهلة لبطولة العالم 2026.

مصر تحصد 5 ميداليات في بطولة جرند بري للجودو بـ طاجيكستان

وحصد  عبد الله عبد الله المركز الأول والميدالية الذهبية في منافسات وزن +100 كجم، ومصطفى حمادة المركز الثالث والميدالية البرونزية في منافسات وزن 66 كجم، ويوسف السيد الميدالية البرونزية في منافسات وزن 73 كجم، وجنى إبراهيم الميدالية البرونزية في منافسات وزن 78 كجم، وصفا سليمان المركز الثالث والميدالية البرونزية في منافسات وزن 78 كجم فيما حقت يوسف الكسار المركز الخامس في منافسات وزن 73 كجم وجاء مصطفى الرملي في المركز الخامس بمنافسات وزن 90 كجم ومريم سليمان المركز السابع في منافسات وزن 57 كجم.

وأكد محمد مطيع، رئيس الاتحاد المصري للجودو، أن حصد المنتخب المصري 5 ميداليات متنوعة في بطولة الجائزة الكبرى للشباب «جراند بري» بطاجيكستان يمثل إنجازا مهما يعكس التطور الكبير الذي تشهده منظومة الجودو المصري، والجهود المبذولة لإعداد جيل جديد من الأبطال القادرين على المنافسة بقوة في البطولات الدولية.

وقال مطيع: «نحن فخورون بما حققه أبطال المنتخب الوطني في هذه البطولة القوية التي شهدت مشاركة 19 دولة و227 لاعبا ولاعبة وهو ما يعكس قيمة الإنجاز الذي حققه لاعبونا والحصول على 5 ميداليات متنوعة بينها ذهبية و4 ميداليات برونزية يؤكد أن الجودو المصري يسير على الطريق الصحيح وأن هناك عملا جادا يتم على مستوى الإعداد الفني والبدني للاعبين».

وأضاف رئيس الاتحاد المصري للجودو: «أتوجه بالتهنئة إلى أبطالنا الذين نجحوا في رفع اسم مصر عاليا وأخص بالذكر أصحاب الميداليات كما أشيد بجميع اللاعبين واللاعبات الذين شاركوا في البطولة وقدموا مستويات قوية واكتسبوا خبرات دولية مهمة ستنعكس إيجابيا على مستواهم خلال الفترة المقبلة».

وتابع مطيع: «كل الشكر والتقدير للجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة الكابتن الأولمبي هشام مصباح وجميع المدربين وأفراد الجهاز المعاون على جهودهم المخلصة وعملهم المتواصل من أجل تجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل والوصول بهم إلى أفضل مستوى فني وبدني ممكن».

وأشار إلى أن الاتحاد المصري للجودو يضع تطوير المنتخبات الوطنية وإعداد جيل قادر على المنافسة على منصات التتويج العالمية ضمن أولوياته مؤكدا أن النتائج التي تحققت في طاجيكستان تمثل حافزا لمواصلة العمل والاستعداد بقوة للاستحقاقات الدولية المقبلة.

واختتم محمد مطيع تصريحاته قائلا: «طموحنا لا يتوقف عند هذه النتائج، بل نعمل من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات ورفع علم مصر في أكبر المحافل الدولية وبطولة جراند بري محطة مهمة في طريق الإعداد لبطولة العالم للشباب في أوزبكستان ونسعى إلى استثمار هذه المشاركة بأفضل صورة ممكنة، ومواصلة دعم لاعبينا وتوفير كل مقومات النجاح لهم بما يليق باسم ومكانة الرياضة المصرية».

وشاركت مصر في منافسات بطولة الجائزة الكبرى للشباب «جرند بري» بطاجيكستان بعدد 11 لاعب ولاعبة بواقع 8 لاعبين و3 لاعبات في مختلف الأوزان.

المنتخب المصري المنتخب المصري للجودو طاجيكستان بطولة العالم 2026 عبد الله عبد الله

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