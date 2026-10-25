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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الري: مصر حريصة على الاستجابة لأولويات التنمية برواندا ودعم الإدارة المستدامة للمياه

وزير الري ووزيرة البيئة بجمهورية رواندا
وزير الري ووزيرة البيئة بجمهورية رواندا
حنان توفيق

ضمن فعاليات أسبوع القاهرة التاسع للمياه، التقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، الدكتورة برناديت أراكاويي وزيرة البيئة برواندا، لبحث تعزيز التعاون في مجال الموارد المائية، وتبادل الرؤى بشأن دعم التنمية والتعاون الإقليمي بين دول حوض النيل.

وأعرب الدكتور سويلم عن تقديره للعلاقات الأخوية التي تجمع مصر ورواندا، مؤكدًا حرص مصر على تطوير شراكات تستجيب لأولويات التنمية الرواندية وتدعم الإدارة المستدامة للمياه والتكيف مع تغير المناخ، من خلال تبادل الخبرات والمعرفة والاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى البلدين.

وفيما يتعلق بالتعاون الثنائي، بحث الجانبان متابعة الأنشطة المشتركة في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين، والتي تشمل الحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار وحفر وتجهيز آبار المياه الجوفية، إلى جانب التدريب وبناء القدرات في النمذجة وإدارة الموارد المائية. كما تناولا فرص الاستفادة من برامج التدريب الأفريقية، ومنها برنامج «BCLEAR»، ودراسة المشروعات الرواندية ذات الأولوية وبحث فرص دعم إعدادها وتمويلها وتنفيذها بالتعاون مع الجانب المصري.

وعلى المستوى الإقليمي، أكد الدكتور سويلم أهمية تعزيز التعاون بين دول حوض النيل ومواصلة الحوار والتشاور، بما يدعم بناء الثقة والتوصل إلى تفاهمات تراعي مصالح جميع الدول وشواغلها.

وأشار إلى أهمية العمل في إطار جامع يتيح مشاركة جميع دول الحوض، ويعزز قدرتها على الاستفادة من مواردها المتنوعة وتحقيق التنمية والأمن المائي لشعوبها.

وأشاد الدكتور سويلم بالدور الرواندي في دعم الحوار والتقارب بين دول الحوض، مؤكدًا أهمية استمرار التنسيق بين البلدين، بما يفتح آفاقًا أوسع للشراكة ويحقق منافع ملموسة للمواطنين، ويسهم في ترسيخ التعاون والتنمية والاستقرار بالمنطقة.

وزير الموارد المائية والري وزيرة البيئة بجمهورية رواندا الاستفادة من مواردها المتنوعة

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