أول لقاء بعد التعافي من أزمته الصحية.. أحمد الحلواني لـ "صدي البلد" : خضعت لعمليات عديدة .. واتمني أرجع للفن.. فيديو

كشف الفنان أحمد الحلواني عن تطورات حالته الصحية، وذلك في أول لقاء خاص لموقع «صدي البلد» الإخباري، عقب تعافيه من الوعكة الصحية التي مر بها خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن حالته أصبحت أفضل بكثير، وأنه يأمل في العودة إلى الساحة الفنية خلال الفترة المقبلة، واستئناف نشاطه الفني وتقديم أعمال مميزة لجمهوره.

وتحدث أحمد الحلواني عن الفترة الصعبة التي عاشها بسبب الأزمات الصحية المتلاحقة التي تعرض لها، مشيرًا إلى خضوعه لعدد كبير من العمليات الجراحية منذ شهر نوفمبر الماضي، موضحًا أن حالته الصحية تشهد تحسنًا ملحوظًا خلال الفترة الحالية، وهو ما يمنحه الأمل في استعادة نشاطه والعودة إلى العمل من جديد.

أحمد الحلواني: الحمد لله صحتي أفضل بكتير

وقال الفنان أحمد الحلواني، خلال لقائه الخاص مع موقع «صدي البلد» الإخباري، في أول ظهور إعلامي له بعد التعافي من أزمته الصحية: «أنا الحمد لله بخير، وصحتي دلوقتي أفضل بكتير الحمد لله، وأنا من شهر 11 بعمل عمليات كتير، وإن شاء الله الفترة الجاية أقدر أرجع للفن وأشتغل وأقدم أعمال مميزة».

وأكد الحلواني أن تحسن حالته الصحية يمثل له خطوة مهمة بعد فترة طويلة من المعاناة مع المرض والخضوع للإجراءات الطبية والعمليات الجراحية، معربًا عن أمله في أن تسمح له حالته الصحية خلال الفترة المقبلة بالعودة إلى ممارسة عمله الفني، ومواصلة تقديم أعمال تسعد جمهوره ومحبيه.

وأضاف أن إيمانه بالله ورضاه بقضائه وقدره كانا من أهم الأمور التي ساعدته على تجاوز هذه المرحلة الصعبة، مشددًا على أهمية التمسك بالأمل والثقة في رحمة الله مهما اشتدت الأزمات والابتلاءات.

أحمد الحلواني: ربنا لما بيحب حد بيبتليه

وتطرق الفنان أحمد الحلواني إلى نظرته للمرض والابتلاء، مؤكدًا أنه يتعامل مع ما مر به بروح من الرضا والشكر لله، رغم تعدد الأزمات الصحية التي تعرض لها خلال الفترة الماضية.

وقال الحلواني: «ربنا لما بيحب حد بيحبب فيه خلقه، كمان ربنا لما بيحب حد بيبتليه، فأنا ربنا بيحبني جدًا الحمد لله، الحمد لله، بشكر ربنا

وعكست تصريحات الفنان حالة من الرضا والتفاؤل، إذ أكد تمسكه بحمد الله على ما مر به، معربًا عن امتنانه لتحسن حالته الصحية بعد سلسلة من التجارب القاسية التي أثرت على حياته خلال الأشهر الماضية.

وأشار إلى أن المرحلة التي عاشها لم تكن سهلة، خاصة مع تتابع المشكلات الصحية واضطراره إلى الخضوع لأكثر من عملية جراحية، لكنه يحرص على النظر إلى الجانب الإيجابي، ويتمسك بالأمل في استعادة عافيته والعودة إلى حياته الطبيعية.

تفاصيل الأزمة الصحية التي تعرض لها أحمد الحلواني

وكشف أحمد الحلواني عن أبرز الأزمات الصحية التي تعرض لها، موضحًا أنه عانى من مشكلات متعددة، من بينها مشكلات بالقلب استدعت تركيب دعامات، إلى جانب تعرضه لذبحة صدرية، فضلًا عن تجمع المياه على الرئة، ومضاعفات القدم السكري التي انتهت باستئصال الإصبع الصغير من القدم.

وقال الفنان: «أنا تعرضت للعديد من الوعكات الصحية، عملت دعامات في القلب، دعامات في القلب وذبحة صدرية ومية على الرئة، كمان القدم السكري واستئصال الصباع الصغير من القدم».

وأوضح الحلواني، بحسب تصريحاته، أن هذه الأزمات الصحية المتلاحقة فرضت عليه المرور بفترة علاج صعبة، تطلبت تدخلات طبية وعمليات جراحية متعددة، وهو ما أبعده عن نشاطه الفني خلال الفترة الماضية.

ورغم صعوبة التجربة، شدد الفنان على شعوره بالامتنان لتحسن حالته الصحية، مؤكدًا أن أكثر ما يشغله خلال الفترة الحالية هو استكمال رحلة التعافي، واستعادة قدرته على العمل والعودة إلى جمهوره.

وأضاف: «الحمد لله، الحمد لله بشكر ربنا إني حاليًا بخير الحمد لله»، معبرًا عن سعادته بالتحسن الذي طرأ على حالته، ومؤكدًا تمسكه بالأمل في تجاوز آثار الأزمة الصحية والبدء في مرحلة جديدة من حياته.

أحمد الحلواني يوجه رسالة شكر لأشرف زكي

وحرص الفنان أحمد الحلواني على توجيه رسالة شكر وتقدير إلى الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، تقديرًا لمساندته له خلال فترة مرضه، مؤكدًا أنه كان حريصًا على الاطمئنان عليه باستمرار، ولم يتخلَّ عنه طوال فترة الأزمة الصحية.

وأشاد الحلواني بموقف أشرف زكي الإنساني، مؤكدًا أن دعمه ومتابعته المستمرة كانا محل تقدير كبير لديه، خاصة في ظل الظروف الصحية الصعبة التي مر بها، وما صاحبها من عمليات جراحية ومضاعفات متعددة.

وقال الفنان في حديثه عن دعم زملائه له: «والحقيقة إن كل النجوم وقفوا جنبي ودعموني، وأخص بالشكر الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أخويا وحبيبي اللي ما سابنيش خالص، دايمًا كان بيطمئن عليا».

وأضاف الحلواني، مؤكدًا تقديره الشخصي لموقف نقيب المهن التمثيلية: «بشكر أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أخويا وحبيبي، راجل محترم ونقيب محترم ، بشكره، حقيقي ربنا يجعله في ميزان حسناته».

وتعكس كلمات أحمد الحلواني حجم الامتنان الذي يكنّه لأشرف زكي، الذي حرص، بحسب روايته، على التواصل معه ومتابعة تطورات حالته الصحية خلال فترة العلاج، في موقف وصفه الفنان بأنه لن ينساه.



