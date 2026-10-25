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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

انطلاق القافلة الثقافية الخامسة للمرأة ضمن مبادرة "بصمة" في الإسكندرية

القافلة الثقافية الخامسة للمرأة
القافلة الثقافية الخامسة للمرأة
أ ش أ

انطلقت فعاليات القافلة الثقافية الخامسة للمرأة، بقصر ثقافة الشاطبي في الإسكندرية اليوم الأحد، تحت عنوان "قوافل المراة للثقافة والإبداع"، وذلك في إطار مبادرة "بصمة"، وتحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، وبتنظيم من الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وافتتحت فعاليات القافلة الدكتورة دينا هويدي مدير عام الإدارة العامة لثقافة المرأة، والفنانة الدكتورة منال يمني مدير عام فرع ثقافة الإسكندرية، والفنان محمد شحاتة مدير قصر ثقافة الشاطبي، بحضور لمياء نعينع مدير قصر ثقافة برج العرب، ولفيف من المثقفين.

وقالت الدكتورة دينا هويدي، في كلمتها، "إن القافلة تستهدف ربات البيوت، سواء المتعلمات أو غير المتعلمات والفتيات من خريجات الجامعات والسيدات اللاتي لديهن أوقات فراغ بعد العمل، وكذلك من بلغن سن المعاش، بهدف إتاحة الفرصة أمامهن لاكتشاف قدراتهن، وتعلم حرفة جديدة والاستفادة منها في إقامة مشروع خاص".

وأكدت حرص الهيئة العامة لقصور الثقافة على تطوير مهارات السيدات والفتيات في مختلف المحافظات، لضمان تحقيق مبدأ العدالة الثقافية وإعداد رائدات أعمال، بما يمكن كل سيدة بعد انتهاء فترة التدريب من البدء في مشروع صغير أو متناهي الصغر في المجال الذي تفضله.

ومن جهتها، أعربت الفنانة الدكتورة منال يمني عن سعادتها بتنفيذ القافلة الثقافية بالإسكندرية، مؤكدة دور الهيئة العامة لقصور الثقافة في دعم وتمكين المرأة من خلال أنشطة الإدارة العامة لثقافة المرأة.

وأشادت بفريق العمل القائم على إعداد البرنامج التدريبي الذي يلبي احتياجات المرأة، خاصة المرأة المعيلة، ويسهم في تعزيز دورها في بناء المجتمع.. وشجعت المشاركات على خوض التجارب الجديدة والإيمان بقدراتهن والاستمرار في التعلم والعمل، لافتة إلى أن دعم المرأة لا يقتصر أثره عليها وحدها، بل يمتد إلى المجتمع بأكمله.

وتم إطلاق الفعاليات في المحاضرة الأولى من البرنامج التدريبي، الذي يحمل عنوان "ريادة الأعمال والتسويق الإلكتروني باستخدام الذكاء الاصطناعي"، والتي ركزت على ريادة الأعمال وتنفيذ المشروعات الصغيرة باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، قدمتها الدكتورة منى طمان محاضر واستشاري دولي في تكنولوجيا المعلومات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتناولت خلالها مفهوم الذكاء الاصطناعي وأهميته في ريادة الأعمال، وإعداد دراسات الجدوى والتسويق الإلكتروني، وتصميم الشعارات والهوية البصرية والمواد الدعائية لمشاريع المشاركات.

وتواصلت فعاليات اليوم بانطلاق فعاليات الورش التدريبية، والتعريف بالخامات والتقنيات المتنوعة، لإكساب المشاركات خبرات عملية تساعدهن على تنفيذ منتجات متنوعة.

وتنفذ القافلة الثقافية من خلال الإدارة العامة لثقافة المرأة التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث، وبالتعاون مع فرع ثقافة الإسكندرية التابع لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي.. وتستمر الفعاليات حتى الخميس المقبل، وتختتم بإقامة معرض فني لنتاج الورش التي تم تنفيذها خلال القافلة، وذلك في إطار جهود الهيئة العامة لقصور الثقافة لتنمية مهارات الفتيات والسيدات وضمان تحقيق العدالة الثقافة ووصول الخدمة الثقافية لمستحقيها، بالإضافة الى رفع مستوى الوعي الثقافي والفني للفتاة والمرأة.


 

فعاليات القافلة الثقافية الخامسة للمرأة قصر ثقافة الشاطبي في الإسكندرية قوافل المراة للثقافة والإبداع

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