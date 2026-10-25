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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حسين الشحات هداف الجيل الحالي للأهلي في البطولات الأفريقية ورابع الهدافين تاريخيًا

حسين الشحات
حسين الشحات
عمرو مصطفى

واصل حسين الشحات، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، كتابة اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ القلعة الحمراء، بعدما أصبح هداف الجيل الحالي للفريق في البطولات الأفريقية، بفضل أرقامه المميزة ومساهماته التهديفية مع المارد الأحمر في المنافسات القارية.

الشحات هداف الجيل الحالي للأهلي في البطولات الأفريقية

نجح الشحات في تسجيل 25 هدفًا بقميص الأهلي في مختلف المسابقات الأفريقية، ليعتلي صدارة هدافي الجيل الحالي للفريق بعد هدفيه في شباك كيتارا الأوغندي في كأس الكونفدرالية على المستوى القاري، ويؤكد قيمته الكبيرة داخل صفوف الأحمر، خاصة في المواجهات الأفريقية الحاسمة.

ولم تتوقف إنجازات حسين الشحات عند هذا الحد، إذ يحتل المركز الرابع في قائمة الهدافين التاريخيين للأهلي في البطولات الأفريقية، متفوقًا على العديد من نجوم القلعة الحمراء عبر تاريخها.

ولا يتفوق على الشحات في القائمة التاريخية سوى محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي الحالي، برصيد 37 هدفًا، ومحمد أبو تريكة الذي سجل 32 هدفًا، وعماد متعب صاحب الـ28 هدفًا، ليواصل نجم الأهلي مطاردة أساطير النادي.

كأس الكونفدرالية| الأهلي يتقدم بهدفين نظيفين على كيتارا في الشوط الأول


الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تقدم 2/0 على كيتارا الأوغندي، في الشوط الأول للمباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم، على استاد القاهرة في إياب دور الـ32 من كأس الكونفدرالية الإفريقية.

سيطر الأهلي بقوة على الشوط الأول بالكامل، وأهدر عدة فرص محققة، حتى نجح حسين الشحات في تسجيل الهدف الأول، وأضاف أفشة الهدف الثاني.

الشوط الأول

 

دخل الأهلي المباراة بحماس ورغبة جامحة في حسم المواجهة مبكرًا، معتمدًا على الاستحواذ في وسط الملعب مع الضغط القوي على المنافس لاستعادة الكرة، مع تنوع في الهجمات سواء من العمق أو الأطراف.

كاد طاهر محمد طاهر يضع الأهلي في المقدمة في الدقيقة 8، عندما استقبل تمريرة حسين الشحات بكعب القدم فتقدم في منطقة جزاء كيتارا وسدد، لكن الحارس تصدى إلى ركلة ركنية.

مع الدقيقة 20 يهدر حسين الشحات فرصة الهدف الأول من عرضية طاهر محمد، التي استقبلها الشحات بباطن القدم من لمسة واحدة ولكن فوق العارضة.

في الدقيقة 31 يستقبل طاهر محمد الكرة في عمق منطقة جزاء كيتارا ويراوغ ويسدد لكنها ضعيفة، فتمكن الحارس الأوغندي من التصدي للكرة.

الهدف الأول، جاء من تمريرة عرضية حملت توقيع توفيق محمد يتقدم حارس كيتارا ويخرج الكرة، ليستقبلها حسين الشحات على صدره خارج منطقة الجزاء، ويسدد بباطن القدم من فوق رؤوس الحارس وخط الدفاع في الشباك، معلنًا عن تقدم الأهلي بأول الأهداف.

واصل الأهلي تفوقه واستحواذه ومحاولاته على المرمى باحثًا عن الهدف الثاني، مع تراجع المنافس للدفاع.

الهدف الثاني ، جاء في الدقيقة 44 كان محمد مجدي أفشة على الموعد مع تسجيل الهدف الثاني، بعدما أخطأ مدافع كيتارا، ليخطف طاهر محمد الكرة ويمررها عرضية تركها بنجديدة إلى أفشة، الذي استقبل الكرة وسدد بباطن القدم في الشباك.

بعد الهدف أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي 2/0.

الأهلي حسين الشحات البطولات الأفريقية الكونفدرالية كيتارا الأوغندي

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