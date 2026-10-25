إنجي علاء تكشف كواليس أزمتها الصحية: العملية استمرت 6 ساعات ورحلة التعافي لم تنته

كشفت الكاتبة والسيناريست إنجي علاء عن تفاصيل جديدة بشأن حالتها الصحية، والصعوبات التي واجهتها عقب خضوعها لجراحة قبل خمسة أسابيع، موضحة أن العملية استغرقت 6 ساعات بدلًا من ساعتين كما كان مقررًا، بسبب تعرض أحد الأعصاب للتضرر، وهو ما تسبب في مضاعفات أثرت على قدرتها على الحركة والتوازن.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل، في برنامج «تفاصيل» المذاع عبر قناة «صدى البلد 2»، تحدثت إنجي علاء عن رحلة معاناتها مع آلام العصب التي استمرت لسنوات، وكشفت كيف وصلت إلى قرار إجراء الجراحة بعد محاولات متكررة لتخفيف الألم باستخدام الأدوية والحقن.

إنجي علاء: آلام العصب استمرت لسنوات قبل قرار الجراحة

وأوضحت إنجي علاء أنها عانت من آلام مرتبطة بالعصب على مدار 6 أو 7 سنوات، وكانت تحاول التعامل معها من خلال الأدوية والحقن التي ساعدتها لفترات مؤقتة على تخفيف الألم، لكن تأثيرها بدأ يتراجع تدريجيًا مع مرور الوقت.

وأضافت أن استمرار المعاناة وعدم الحصول على تحسن مستقر دفعاها إلى اللجوء للجراحة، على أمل التخلص من الألم واستعادة قدرتها على ممارسة حياتها بصورة طبيعية لكن العملية لم تسر وفق المدة المتوقعة، إذ امتدت إلى نحو 6 ساعات بدلًا من ساعتين، نتيجة تضرر أحد الأعصاب، لتواجه بعدها مرحلة جديدة من التحديات الصحية، احتاجت خلالها إلى وقت للتعافي والتعامل مع الآثار التي ترتبت على الجراحة.

صعوبة في المشي والتوازن بعد العملية

وتحدثت الكاتبة والسيناريست عن الأيام الأولى التي أعقبت الجراحة، مؤكدة أنها واجهت صعوبة كبيرة في الحركة، كما تأثرت قدرتها على المشي والحفاظ على توازنها، بالتزامن مع المشكلات المرتبطة بالعصب.

وأشارت إلى أن هذه الفترة كانت من أصعب المراحل التي مرت بها، خاصة أن التعافي لم يكن سريعًا كما كانت تتمنى، إلا أنها بدأت تشعر بتحسن مقارنة بحالتها في الأيام الأولى بعد العملية.

وأكدت إنجي علاء أنها لا تزال في رحلة التعافي، و استعادة حالتها الصحية تحتاج إلى الصبر والوقت، في ظل طبيعة الإصابة التي تعرضت لها، موضحة أن التحسن يحدث بصورة تدريجية.

إنجي علاء: الأزمة علمتني الصبر وعدم الاستسلام

وعن الدروس التي خرجت بها من التجربة، أشارت إنجي علاء إلى أن الأزمة الصحية غيرت نظرتها إلى عدد من الأمور في الحياة، وجعلتها أكثر إدراكًا لأهمية الهدوء وعدم تحميل النفس ضغوطًا تفوق قدرتها على التحمل.

وأكدت أن المرور بالمحن يجعل الإنسان يعيد ترتيب أولوياته، ويدرك أن كثيرًا من الأمور التي تسبب الحزن والتوتر لا تستحق استنزاف طاقته النفسية، خاصة في ظل وجود تحديات أكبر تتطلب التركيز على التعافي وتجاوز الصعوبات.

وأضافت أن التمسك بالأمل والثقة في الله كانا من الأمور التي ساعدتها على التعامل مع المرحلة الصعبة، مشيرة إلى أن التعافي من الأزمات يحتاج إلى إيمان وصبر، إلى جانب منح النفس الوقت الكافي لتجاوز آثار التجربة.

رسالة شكر لأسرتها وأصدقائها وجمهورها

وحرصت إنجي علاء على توجيه الشكر إلى والدتها ووالدها، تقديرًا لما قدماه لها من دعم ومساندة خلال فترة المرض والجراحة، مؤكدة أنهما تحملا معها الكثير من الأعباء طوال هذه المرحلة.

وأعربت عن امتنانها لأصدقائها المقربين، الذين حرصوا على الوقوف بجانبها والاطمئنان عليها، إلى جانب جمهورها الذي تابع حالتها الصحية وساندها بالدعاء والرسائل الداعمة.

وأوضحت أن مساندة المحيطين بها كان لها أثر مهم خلال فترة التعافي، خاصة في الأوقات التي واجهت فيها صعوبة في الحركة والتعامل مع تبعات العملية، مؤكدة تقديرها لكل من حرص على دعمها والاطمئنان على حالتها.

إنجي علاء تتطلع إلى العودة لحياتها الطبيعية

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن هدفها خلال الفترة الحالية هو استكمال رحلة التعافي واستعادة قدرتها على ممارسة حياتها اليومية والعودة إلى عملها، معربة عن أملها في أن تشهد المرحلة المقبلة تحسنًا أكبر على المستوى الصحي والمهني.