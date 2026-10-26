التعليم العالي تطلق تجربة بالواقع الافتراضي للتعريف بالحضارة المصرية في كندا

أتاح مكتب مصر للعلاقات الثقافية والتعليمية بمونتريال، كندا، لأول مرة، تجربة تفاعلية باستخدام تقنية الواقع الافتراضي (VR)، تمكن الزوار من القيام بجولات افتراضية داخل عدد من أبرز المواقع الأثرية والتاريخية المصرية، وياتي ذلك في إطار رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتوظيف التكنولوجيا الحديثة في دعم الدبلوماسية الثقافية.

وقدمت التجربة ضمن عدد من الفعاليات الثقافية، وشهدت إقبالًا وتفاعلًا من مختلف الفئات العمرية، بما يعكس الاهتمام بتوظيف التقنيات الرقمية في تقديم التراث المصري بأساليب مبتكرة وجاذبة.

وتدعم هذه المبادرة جهود المكاتب الثقافية المصرية بالخارج في تعزيز التبادل الثقافي، والتعريف بالحضارة المصرية، والترويج للمقاصد السياحية والأثرية لدى الجمهور الكندي.