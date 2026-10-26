نقابة الأطباء: اكتشفنا التحاق طلاب بالطب دون دراسة المواد العلمية المؤهلة

قال الدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، إن النقابة قررت إلزام الأطباء الجدد بتقديم شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ضمن أوراق القيد بالنقابة، اعتبارًا من العام المقبل، بعد اكتشاف حالات لطلاب التحقوا بكليات الطب دون دراسة المواد العلمية المؤهلة للتخصص.

نقابة الأطباء تشترط شهادة الثانوية العامة لقيد الأطباء الجدد

وأضاف أمين، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن النقابة لم تكن تشترط تقديم هذه الشهادة في السابق، اعتمادًا على الثقة في إجراءات معادلة الشهادات التي يجريها المجلس الأعلى للجامعات، وفي اعتماد الجامعات المصرية والأجنبية وخضوعها للمعايير المعمول بها.

وأوضح أن النقابة فوجئت خلال السنوات الأخيرة بوجود حالات لبعض الطلاب العائدين من أوكرانيا ودول بشرق أوروبا، ممن التحقوا بكليات الطب في مصر عقب أزمة كورونا، رغم حصول بعضهم على شهادة الثانوية العامة من الشعبة الأدبية، دون دراسة المواد العلمية المؤهلة لدراسة الطب، مثل الكيمياء وغيرها من المواد المطلوبة.

وأشار إلى أن بعض الجامعات في هذه الدول لا تشترط، وفقًا لما رصدته النقابة، الحصول على شهادة ثانوية بمسار علمي محدد للالتحاق بالطب، وهو ما أثار مخاوف بشأن مدى استعداد هؤلاء الطلاب لدراسة التخصص.

وشدد الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء على أن دراسة الطب تتطلب استعدادًا علميًا وقدرة على التحصيل والمثابرة، خاصة أن الطبيب يتحمل مسؤولية التعامل مع أرواح المرضى.

وأوضح أنه حصل على 99% في الثانوية العامة وكان من أوائل الجمهورية، ورغم ذلك واجه صعوبات كبيرة خلال السنوات الأولى من دراسة الطب، واحتاج إلى فترات طويلة من المذاكرة والاستعداد.

وأكد أمين أهمية وعي الأسر بتوجيه أبنائها نحو التخصصات التي تتناسب مع قدراتهم ومؤهلاتهم الدراسية، مشددًا على أن اختيار دراسة الطب لا ينبغي أن يستند فقط إلى الرغبة في حمل لقب طبيب، بل يجب أن يرتبط بالاستعداد العلمي والقدرة على تحمل مسؤوليات المهنة.