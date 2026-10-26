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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لونين يكشف سر تألقه في الكلاسيكو: تصدياتي ثمرة العمل اليومي في التدريبات

لونين
لونين
إسراء أشرف

شدد الأوكراني أندريه لونين، حارس مرمى ريال مدريد، على ضرورة مواصلة العمل والتطور خلال المرحلة المقبلة، رغم الانتصار على برشلونة بنتيجة 2-1 في مباراة الكلاسيكو، مؤكدًا أن الفريق الملكي لا يزال بحاجة إلى تحسين العديد من الجوانب في أدائه.

وشارك لونين أساسيًا في مواجهة برشلونة التي أقيمت مساء الأحد، بدلًا من الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، وقدم أداءً مميزًا ساهم في خروج ريال مدريد فائزًا على غريمه التقليدي، ليحصد الفريق ثلاث نقاط مهمة في مشواره بالدوري الإسباني.

لونين يكشف سر فوز ريال مدريد على برشلونة

وقال حارس ريال مدريد، في تصريحات نقلتها صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، إن الفريق مطالب بمواصلة التطور، خاصة في ظل تولي مدرب جديد المسئولية مؤخرًا.

وأضاف: «يجب أن نواصل التحسن، لأن هناك الكثير من الأمور التي نحتاج إلى تطويرها. لدينا مدرب وصل حديثًا، وعلينا أن نتطور كفريق. إنها رحلة طويلة، وما زال أمامنا الكثير من العمل».

وعن العوامل التي ساعدت ريال مدريد على حسم الكلاسيكو، أوضح لونين أن الانضباط والروح القتالية والرغبة في الفوز كانت عناصر أساسية في تحقيق الانتصار، مشيرًا إلى صعوبة اللعب خارج الأرض أمام منافس بحجم برشلونة.

وتابع: «الانضباط والروح القتالية والرغبة كانت عوامل حاسمة. في بعض الفترات كنا نسيطر على المباراة، لكن برشلونة استحوذ على الكرة في معظم الوقت واللعب خارج ملعبنا أمر صعب للغاية، وكانت النقاط الثلاث مهمة، خاصة أن الجميع يعرف الوضع الحالي».

لونين يتحدث عن تصديه المميز أمام برشلونة

وتطرق الحارس الأوكراني إلى تصديه لرأسية جيرارد مارتن خلال المباراة، مؤكدًا أن هذا التدخل جاء نتيجة العمل المستمر في التدريبات اليومية.

وقال لونين: «تعجبني العبارة التي يرددها نونو دائمًا: التدريب الجيد. هذا التصدي جاء نتيجة العمل اليومي في التدريبات».

وشدد على أهمية اللعب الجماعي وقدرة ريال مدريد على التعامل مع مختلف ظروف المباريات، موضحًا أن الفريق يحتاج إلى فرض أسلوبه عندما تتاح له الفرصة، مع التحلي بالصبر في المواجهات الصعبة أمام المنافسين الكبار.

وأضاف: «الأمر يتعلق بالعمل الجماعي. عندما تستطيع السيطرة، يجب أن تفرض سيطرتك وتلعب بشكل جيد وتحافظ على نظافة شباكك، لكن عندما تصبح المباراة صعبة أمام منافسين كبار، مثل مواجهة الأمس، يجب أن تعرف كيف تعاني داخل الملعب، وتتحكم في مجريات اللقاء، وتظل فريقًا واحدًا حتى النهاية».

واختتم لونين تصريحاته بالتأكيد على أن الفوز في الكلاسيكو لا يعني انتهاء مهمة الفريق، مشيرًا إلى ضرورة الحفاظ على التركيز ومواصلة التطور، في ظل وجود العديد من الجوانب التي تحتاج إلى العمل والتحسين خلال الفترة المقبلة.

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