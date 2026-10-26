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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بالأرقام.. كوكوريلا "يحط يامال في جيبه".. ويحرمه من الخطورة في الكلاسيكو

يامال - كوكوريلا
يامال - كوكوريلا
إسراء أشرف

خطف مارك كوكوريلا الأضواء خلال مواجهة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، بعدما قدم أداءً دفاعيًا مميزًا أمام لامين يامال، ونجح في الحد من خطورة الجناح الشاب، ليخرج ريال مدريد بانتصار ثمين بنتيجة 2-1 في اللقاء الذي أقيم على ملعب كامب نو.

وفرض كوكوريلا رقابة قوية على يامال، مستفيدًا من الضغط المستمر والتمركز الجيد، ليقلص المساحات المتاحة أمامه ويصعّب مهمته في المراوغة وصناعة الخطورة، في واحدة من أبرز المواجهات الفردية خلال المباراة.

أرقام يامال تكشف معاناته أمام كوكوريلا

أكدت إحصائيات لامين يامال الصعوبات التي واجهها طوال اللقاء، إذ بلغت دقة تمريراته 77%، وخسر 10 مواجهات فردية، كما نجح في أربع مراوغات فقط من أصل تسع محاولات، ولم يتمكن من توجيه أي تسديدة على المرمى رغم محاولاته الخمس.

ولم يتمكن نجم برشلونة من تسجيل أو صناعة أي هدف، بعدما نجح دفاع ريال مدريد في تقليص تأثيره الهجومي، وكان كوكوريلا أحد أبرز العناصر التي ساهمت في الحد من خطورته.

كوكوريلا يتفوق دفاعيًا ويحد من خطورة يامال

على الجانب الآخر، قدم كوكوريلا مباراة قوية على المستوى الدفاعي، إذ سجل 12 مساهمة دفاعية، واستعاد الكرة في 6 مناسبات، ونفذ 3 اعتراضات للكرة، كما لم يسمح بتجاوزه بالمراوغة سوى مرة واحدة طوال الدقائق التسعين.

وتؤكد هذه الأرقام مدى نجاح كوكوريلا في التعامل مع مهارات يامال، الذي يعتمد بصورة كبيرة على المراوغة والسرعة في المواجهات الفردية، ليحرم الجناح الإسباني من المساحات التي يحتاج إليها لصناعة الفارق.

تفوق دفاعي في ليلة انتصار ريال مدريد

جاء أداء كوكوريلا متزامنًا مع انتصار ريال مدريد على برشلونة بنتيجة 2-1، بعدما سجل كيليان مبابي هدفي الفريق الملكي في الدقيقتين 41 و87، بينما أحرز رافينيا هدف برشلونة الوحيد في الدقيقة 61.

وبذلك، نجح كوكوريلا في التفوق على يامال في واحدة من أكثر المواجهات الفردية متابعةً خلال الكلاسيكو، ليؤكد أن الانضباط الدفاعي والقراءة الجيدة لتحركات المنافس قادران على تحجيم حتى أكثر اللاعبين مهارة.

كوكورييا كوكوريلا يامال برشلونة الكلاسيكو ريال مدريد

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