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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة المنصورة الأهلية توقع بروتوكولا تعاونيا مع المعهد الوطني لعلوم المواد باليابان

بروتوكول تعاون
بروتوكول تعاون
همت الحسينى

 وقّعت جامعة المنصورة الأهلية، بروتوكولا تعاونيا مع المعهد الوطني لعلوم المواد باليابان (NIMS)، بهدف دعم الشراكات البحثية وتبادل الخبرات والمعرفة في مجالات العلوم والتكنولوجيا الحديثة.

وقّع البروتوكول الدكتور محمد عبد العظيم، رئيس جامعة المنصورة الأهلية، والدكتور ميتسوهيرو إبارا (Prof. Dr. Mitsuhiro Ebara)، نائب مدير مركز أبحاث الجزيئات الكبيرة والمواد الحيوية (RCMB) بالمعهد الياباني، بحضور عمداء كليات الجامعة، والدكتورة سحر عبد الرحمن، مدير مكتب العلاقات الدولية ومنسق الاتفاقية.

وعقب مراسم التوقيع، نظم مكتب العلاقات الدولية بالجامعة أولى الندوات العلمية الدولية بالتعاون مع المعهد الياباني، تحت عنوان «المواد الحيوية المتقدمة والتكنولوجيات الناشئة: من البحث العلمي إلى التطبيقات العملية»، بمشاركة نخبة من العلماء والخبراء والمتخصصين.

تناولت الندوة أحدث التطورات في مجال المواد الحيوية وتطبيقاتها الطبية، ودورها في تطوير التقنيات العلاجية والتكنولوجية، إلى جانب استعراض الفرص البحثية الواعدة وآفاق التعاون العلمي بين الجانبين.

وشارك الدكتور ميتسوهيرو إبارا بمحاضرة استعرض خلالها الإمكانات البحثية للمعهد وأنشطته العلمية وفرص التعاون مع المؤسسات الأكاديمية، فيما تناول الدكتور جون ناكانِشي (Prof. Dr. Jun Nakanishi)، رئيس مجموعة الميكانيكا الحيوية بالمركز، التفاعلات بين الخلايا والمواد وتطبيقاتها في الميكانيكا الحيوية والإشارات الخلوية.

كما ناقشت الندوة موضوعات علمية متخصصة، شملت المواد الحيوية المستخدمة في طب الأسنان التجديدي، والمواد النانوية المتوافقة حيويًا، والعلاجات الذكية، والتقنيات الحديثة للكشف عن فيروس التهاب الكبد C باستخدام البوليمرات الذكية.

يأتي توقيع البروتوكول وتنظيم الندوة في إطار استراتيجية جامعة المنصورة الأهلية لتوسيع شبكة شراكاتها الدولية، وتعزيز تبادل الخبرات مع المؤسسات البحثية العالمية، ودعم الابتكار، وربط البحث العلمي بالتطبيقات العملية واحتياجات المجتمع.

الدقهليه محافظة الجامعه الاهلية

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