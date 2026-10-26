انخفاض مؤشري البحرين العام والإسلامي في ختام تعاملات اليوم

انخفض مؤشرا البحرين العام والإسلامي، في ختام تعاملات اليوم /الاثنين/، بتأثر من تراجع مؤشر قطاعات الاتصالات، والمال، والمواد الأساسية.

وأظهرت بيانات الجلسة - وفقا لما نقلته وكالة أنباء البحرين (بنا) - أن المؤشر العام انخفض بمقدار 2.85 نقطة مسجلا 1845.66 نقطة، كما تراجع المؤشر الإسلامي بمقدار 1.99 نقطة مسجلا 847.14 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليونًا و781 ألفًا و76 سهم، بقيمة إجمالية قدرها 512 ألفًا و889 دينار بحريني تم تنفيذها من خلال 126 صفقة.

وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع المال، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 77.08% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.