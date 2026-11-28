ينعى اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، ببالغ الحزن والأسى، ضحايا حادث حريق الطريق الدائري بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة، ومن بينهم ابن محافظة الغربية عماد عامر، ابن قرية تطاي التابعة لمركز السنطة، الذي وافته المنية إثر الحادث الأليم.

توجيهات محافظ الغربية

ويتقدم محافظ الغربية بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسر جميع المتوفين، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

نعي شهيد الوراق

كما يتمنى محافظ الغربية الشفاء العاجل لجميع المصابين، وأن يمنّ الله عليهم بالشفاء التام، وأن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.

إنا لله وإنا إليه راجعون.