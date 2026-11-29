أكدت محافظة الوادي الجديد أن جهاد المتولي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة، عقد اجتماعًا موسعًا مع نوابه ورؤساء القرى ومسؤولي التقنين وأملاك الدولة، لمتابعة عدد من الملفات الحيوية المتعلقة بالأراضي والتقنين وتحسين مستوى الخدمات بالقرى التابعة.

حصر الآبار والزراعات والقائمين على تشغيل الآبار المشتركة

وتناول الاجتماع حصر الآبار والزراعات والقائمين على تشغيل الآبار المشتركة بالأراضي التابعة للهيئة، مع التركيز على الأراضي الزراعية وأراضي التعمير بمدينة الخارجة والقرى التابعة لها، وتسجيل الإحداثيات الخاصة بالآبار والمواطنين بدقة، لضمان إعداد قاعدة بيانات متكاملة.

وأشارت المحافظة إلى توجيه رئيس المركز بسرعة الانتهاء من إجراءات ومعاينات التقنين بمختلف القرى، والتصدي الفوري لكافة أشكال التعديات على أملاك الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتنفيذ الإزالة الفورية للتعديات في المهد.

كما وجه بتكثيف أعمال النظافة العامة والاهتمام المستمر بالقرى، والعمل على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضافت المحافظة أن الاجتماع شهد حضور ياسر عبد التواب، نائب أول رئيس المركز، ومحمد حسام، نائب ثانٍ رئيس المركز، إلى جانب مسؤولي التقنين وأملاك الدولة ورؤساء القرى.

وأكدت محافظة الوادي الجديد استمرار المتابعة الميدانية والإدارية لملفات الأراضي والتقنين، بما يضمن الحفاظ على أملاك الدولة وضبط منظومة الأراضي وتحسين مستوى الخدمات بمركز الخارجة والقرى التابعة له.