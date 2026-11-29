أعلنت محافظة الوادي الجديد، عن استقبال محمد كجك، نائب المحافظ، فريق الإدارة المركزية للطوارئ والرعاية الحرجة بوزارة الصحة والسكان، في ختام برنامج تدريبي موسع استهدف رفع كفاءة وتأهيل الكوادر الطبية بالمحافظة في مجالات الطوارئ والرعاية الحرجة.

استمرار البرامج التدريبية المتخصصة

ونقل نائب المحافظ، خلال اللقاء، تحيات وتقدير الدكتورة حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، لأعضاء الفريق الوزاري، مشيدًا بجهودهم في تدريب الأطقم الطبية وتطوير مهاراتها، بما يسهم في تعزيز جاهزية المنظومة الصحية للتعامل مع الحالات الطارئة والحرجة.

وجاء البرنامج بالتنسيق بين الإدارة المركزية للطوارئ والرعاية الحرجة، برئاسة الدكتور محمد الصيدفي، ومديرية الشؤون الصحية بالوادي الجديد، بقيادة الدكتور حسام صفوت، وكيل وزارة الصحة، الذي شارك في التدريب بصفته مدربًا معتمدًا في مجال الطوارئ من منظمة الصحة العالمية.

وأكد نائب المحافظ أهمية استمرار البرامج التدريبية المتخصصة، والاستثمار في العنصر البشري باعتباره ركيزة أساسية لتطوير الخدمات الصحية، مشيرًا إلى ضرورة نقل الخبرات العلمية والعملية إلى الفرق الطبية بالمحافظة.