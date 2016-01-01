اسبانيا وروسيا فى مواجهة تكسير العظام فى دور الـ16 اليوم

يلتقي منتخب أسبانيا نظيره الروسي فى المباراة التي تجمعهما اليوم علي ملعب اولمبيسكس كومبليكس لوزنيكي فى الدور الـ16 ضمن منافسات كأس العالم .



وتمكن المنتخب الروسي من بلوغ دور الستة عشر بعد أن احتل المركز الثاني في المجموعة الأولى، وبدأ المنتخب الروسي مشواره بالمونديال من المباراة الافتتاحية، والتي فاز بها على السعودية بخماسية نظيفية، وعاد المنتخب الروسي من جديد لتحقيق الفوز لكن هذه المرة كانت على حساب المنتخب المصري بنتيجة 3-1، ليتأكد بذلك تأهل المنتخب الروسي للدور التالي، قبل أن يخسر مباراته الأخيرة بدوري المجموعات أمام منتخب أوروجواي.



أما منتخب إسبانيا فتأهله أتى مع الجولة الأخيرة، المنتخب الحائز على لقب كأس العالم 2010 خرج بنتيجة التعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لمثلهم في أولى مباريات الماتادور بالمونديال، وفي المباراة الثانية استطاع المنتخب الإسباني الفوز على إيران بهدف نظيف، إلا أنهم اختتموا دوري المجموعات بتعادل مثير أمام منتخب المغرب.