ذا صن البريطانية تسخر من بكاء راموس: انتقام إلهي بسبب محمد صلاح

سخرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، اليوم الأحد، من بكاء سيرجيو راموس، مدافع المنتخب الإسباني، الذي تلقى صفعة مدوية اليوم أمام نظيره الروسي، الذي تأهل للدور الربع النهائي بمونديال كأس العالم 2018، معتبرة أن بكاء راموس هو إنتقام إلهي للإصابة التي تسبب بها للنجم المصري ومهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح.



وقالت الصحيفة في تقرير نشرته، اليوم الأحد: "يجب أن يكون محمد صلاح سعيدًا الآن، فبكاء راموس أسعد الكثيرين من حول العالم من الذين شعروا نحوه بكره شديد بعد إصابة كتف صلاح، قد يكون راموس مدافعًا جيدًا، لكنه شخص أحمق للغاية".



وكان المنتخب الإسباني من أقوى المرشحين للصعود للدور ربع النهائي والفوز على روسيا في ثمن نهائي المونديال، إلا أن لاعبي البلد المضيف فجروا المفاجأة وصمدوا خلال 120 دقيقة أمام الأرمدة الإسبانية المدججة بالنجوم، ليحرزوا التأهل بفضل ركلات الترجيح 4-3.



وكان الوقت الرسمي انتهى بالتعادل هدف لهدف، سجل سيرجيو راموس هدف التقدم في الدقيقة 12 وسجل المهاجم دزيوبا في مرمى الحارس دافيد دي خيا في الدقيقة 41 بركلة جزاء