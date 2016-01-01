عوض عباس: إنشاء جامعات عالمية يحدث طفرة فى مستوى التعليم

قال الدكتور عوض عباس مدير التعليم المفتوح بجامعة القاهرة السابق إن إنشاء فروع للجامعات العالمية بالعاصمة الإدارية الجديدة سيحدث طفرة كبيرة فى مجال التعليم العالى لكنها ستؤثر كثيرا على الجامعات الخاصة بسبب المنافسة الشديدة.



وأضاف أن الجامعات الحكومية لن تتأثر بالجامعات العالمية لأنها تعمل بقوة الدفع أما بالنسبة للجامعات الخاصة التى تقوم بزيادة مصروفاتها باستمرار ستتأثر بسبب المنافسة مع الجامعات العالمية وإظهار فارق مستوى التعلم بداخلها.



وأوضح أن هذه الجامعات عند افتتاحها ستكون مصاريفها الدراسية مرتفعة للغاية وهذا يجعل هناك تنقية وتصفية للمتقدمين إليها وليست لعامة الشعب لأنها ستدفع مرتباتهم بالعملة الأجنبية وليست المصرية.



وتابع أنه من الأفضل التوأمة مع الجامعات العالمية والجامعات الحكومية لأن بذلك ستكون الاستفادة أكثر لشريحة أكبر من أبناء الشعب المصرى.



كان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء قد قال إنه سيتم إنشاء 7 جامعات حكومية أهلية جديدة، واستكمال جامعة اليابان وجامعة زويل للتكنولوجيا وإنشاء فروع للجامعات العالمية بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال كلمته خلال عرض برنامج الحكومة أمام مجلس النواب، اليوم، الثلاثاء.