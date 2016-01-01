شاهد.. وزيرة الصحة: 58 مصابا في حادث قطار البدرشين ولا وفيات

قالت الدكتور هالة زايد، وزير الصحة، إن عدد مصابي قطار البدرشين المنكوب الذي خرج عن مساره صباح اليوم، ما أسفر عن إصابة 58 راكبا، مؤكدة أن جميع الحالات مستقرة ما عدا حالة واحدة فقط في مستشفى الهرم مصابة بارتشاح في المخ، لكنها تخطت مرحلة الخطر واستقرت، ولا وفيات بين الركاب.



وأضافت "زايد" في تصريحات صحفية، لا تحتاج أي حالة من المصابين الدخول إلى غرف العمليات وجميعها حالات مستقرة، كما وجهت شكرها لطقم الأطباء والتمريض على المجهود الذي بذلوه في إسعاف المصابين.



وبعد أن أنهت وزيرة الصحة جولتها في مستشفى الهرم التي يرقد فيها 29 مصابا من مصابي قطار البدرشين المنكوب توجهت إلى مستشفى البدرشين ومستشفى العجوزة للاطمئنان على باقي الحالات.



وأكدت وزيرة الصحة أنها استعانت بأساتذة طب متخصصين وأكدوا بدورهم أن جميع الحالات مستقرة ولا يوجد بينها ما يستدعي فتح غرفة العمليات.