برتوكول تعاون بين الزراعة والحماية الاقتصادية لتوفير البرقي بأسعار مناسبة

وقعت د.منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية و الداجنة والأسماك بروتوكول تعاون مع المهندس محمد الجمال رئيس مؤسسة الحماية الاقتصادية للجميع ومؤسس مبادرة إحياء الخرفان البرقي وماعز البور لتوفير لحوم الخرفان البرقي في منافذ وزارة الزراعة والأسواق بأسعار تقل عن الأسواق بنسبة ٣٠ في المائة من أجل رعاية محدودي الدخل استعدادا لعيد الأضحى المبارك.



من جانبها اعتبرت الدكتورة منى محرز ان العمل على رعاية محدودي الدخل أحد الأدوار المهمة للقطاع الخاص فالدولة بمفردها لن تستطيع أن تفعل كل شيئ.



وأضافت أن المبادرة التي يقوم بها المهندس محمد الجمال مبادرة طيبة وهدفها توفير أسعار اللحوم الحمراء بأسعار مناسبة وايضا اعادة إحياء سلالة مهمة من الخرفان كانت تشتهر بها مصر ولكنها تراجعت خلال السنوات الماضية بسبب الكثير من الأسباب.



من جانبه قال المهندس محمد الجمال رئيس مؤسسة الحماية الاقتصادية للجميع ان دور القطاع الخاص لا يقل أهمية عن دور الدولة في حماية محدودي الدخل واننا جميعا في مركب واحد وعلي الجميع مساندة الدولة في ظل الظروف التي تمر بها.



وأضاف الجمال ان مبادرة إحياء الخرفان البرقي هدفها توفير اللحوم الحمراء بأسعار مناسبة حيث ان الخرفان البرقي تتميز بجودتها وقيمتها الغذائية العالية واسعارها المناسبة.



وأشار الجمال انه تم الاتفاق علي استيراد أكثر من عشرة آلاف رأس خروف برقي من ليبيا لطرحها في الأسواق استعدادا لعيد الأضحي المبارك.