وهب الله: وضع لائحة لنقابة العاملين بالنقل البري أهم أهداف جمعيتها العمومية

أكد النائب محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أهمية العمل والعمال، ورفض ما أثير حول طول فترة الدورة النقابية واستمرارها لأكثر من 12 عامًا، موضحًا أن الانتخابات العمالية انتهت بالفعل عام 2010، لافتا إلى أن المدة ما بين انتهاء الدورة والانتخابات الحالية سبع سنوات فقط.





جاء ذلك كلمته اليوم فى افتتاح الجمعية العمومية للنقابة العامة للعاملين بالنقل البرى، وقال: انتهينا منذ وقت قريب من الانتخابات العمالية والتى افرزت قيادات نقابية تسعى للبناء وتجسيد حركة عمالية جديدة تهدف إلى خدمة العمال، خدمة العمل، خدمة الوطن من خلال قانون عمالى جديد يعطى النقابات حق الاستقلال، وشدّد على أهمية أن تضع النقابة لائحتها لافتا إلى أن من أهم أهداف الجمعية العمومية للنقل البرى اليوم هو إنشاء لائحة جديدة تتوافق مع متطلبات عمال النقل البرى.





ووجه “وهب اللـه” التحية لكل من الحضور: النائب جبالى المراغى رئيس اتحاد العمال ورئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل البرى ورئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان، والنائب جمال عبد الناصر عقبى نائب رئيس اتحاد العمال للاتصال السياسى ورئيس نقابة العاملين بالبنوك والتامينات والاعمال المالية ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وحسين نجيب عضو مجلس ادارة الاتحاد العام ونائب ورئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل البرى، ثم توجه بتحية خاصة الى قيادات العمل النقابى فى قطاع النقل البرى.





كما عبر الامين العام لاتحاد العمال عن سعادته للدعوة الكريمة من النائب جبالى المراغى رئيس الاتحاد لحضور الجمعية العمومية، حيث اعلن للحضور بان الجمعية العمومية لعمال النقل البرى تعتبر من أكبر وأقوى الجمعيات العمومية فى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، واصفا عمال النقل البرى بجنود التنمية.



