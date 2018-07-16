يوم تثقيفي للمرأة في معهد ناصر لمواجهة سرطان الثدي

نظم مستشفى معهد ناصر للبحوث والعلاج، ندوة تثقيفية للمرأة المصرية، بهدف التوعية من سرطان الثدي، وأهمية الكشف المبكر الذي يحقق نسب شفاء عالية، وذلك تحت عنوان، "انتي أقوي افحصي اطمني".



عقد المؤتمر تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وإشراف الدكتور أحمد محيي القاصد مساعد الوزير للطب العلاجي و المشرف علي أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور محمد عزمي رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة.



وقال الدكتور هانى راشد مدير عام معهد ناصر للبحوث والعلاج، إن الاهتمام بصحة المرأة يجعلها قادرة على العطاء واستدامة مسيرتها العملية، مضيفا أن المرأة تعد حجر الأساس في المجتمع، سواء كانت في موقع القيادة أم كانت تقدم خدمات الرعاية، فضلا عن دورها كأم.



وأوضح مدير معهد ناصر أن الكشف المبكر يساعد في ارتفاع نسب النجاح، لافتا الي أن تنظيم مثل هذه الفعاليات يأتي في صالح المرأة المصرية في عدة أشياء، علي رأسها معرفة أهمية الكشف المبكر، وأيضا يعد ذلك داعما نفسيا قويا لمواجهة المرض.



ومن جانبه اكد الدكتور صلاح جودة مدير مركز الأورام بمعهد ناصر، أنه تم تنظيم عدة محاضرات تثقيفية، وعمل كشف مبكر لسرطان الثدي مجانا، فضلا عن توزيع جوائز علي السيدات خلال الفحص الشامل بوحدة صحة المراة بالمعهد، كما تم إجراء تحليل "فيتامين دي" لهن.