ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

يوم تثقيفي للمرأة في معهد ناصر لمواجهة سرطان الثدي

الإثنين 16/يوليه/2018 - 09:00 م
صدى البلد
عبدالصمد ماهر
نظم مستشفى معهد ناصر للبحوث والعلاج، ندوة تثقيفية للمرأة المصرية، بهدف التوعية من سرطان الثدي، وأهمية الكشف المبكر الذي يحقق نسب شفاء عالية، وذلك تحت عنوان، "انتي أقوي افحصي اطمني".

عقد المؤتمر تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وإشراف الدكتور أحمد محيي القاصد مساعد الوزير للطب العلاجي و المشرف علي أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور محمد عزمي رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

وقال الدكتور هانى راشد مدير عام معهد ناصر للبحوث والعلاج، إن الاهتمام بصحة المرأة يجعلها قادرة على العطاء واستدامة مسيرتها العملية، مضيفا أن المرأة تعد حجر الأساس في المجتمع، سواء كانت في موقع القيادة أم كانت تقدم خدمات الرعاية، فضلا عن دورها كأم.

وأوضح مدير معهد ناصر أن الكشف المبكر يساعد في ارتفاع نسب النجاح، لافتا الي أن تنظيم مثل هذه الفعاليات يأتي في صالح المرأة المصرية في عدة أشياء، علي رأسها معرفة أهمية الكشف المبكر، وأيضا يعد ذلك داعما نفسيا قويا لمواجهة المرض.

ومن جانبه اكد الدكتور صلاح جودة مدير مركز الأورام بمعهد ناصر، أنه تم تنظيم عدة محاضرات تثقيفية، وعمل كشف مبكر لسرطان الثدي مجانا، فضلا عن توزيع جوائز علي السيدات خلال الفحص الشامل بوحدة صحة المراة بالمعهد، كما تم إجراء تحليل "فيتامين دي" لهن.

ترشيحاتنا

الفيفا يعلن التشكيل المثالي لكأس العالم بروسيا 2018

المؤبد لـ٤ متهمين والسجن من١٠ لـ ١٥ سنة لمثلهم في خلية العقاب الثوري

غادة عبد الرازق بإطلالة أنثوية في جلسة تصوير جديدة باليونان

تعرف على أسوأ 5 لاعبين في مونديال روسيا 2018

مدرب النصر : عمار حمدي ينتظره مستقبل مبهر بالأهلي

التموين وحماية المستهلك يكشفان حقيقة انتشار البيض الصيني بالأسواق

مبابي يكشف عن موقفه بشأن البقاء في باريس سان جيرمان

أول الثانوية بمدارس المتفوقين: الامتحانات معقدة.. وأنصح الطلاب بعدم دخولها

البرلمان: مصر ثاني دول العالم في مبلغ الحصول على الجنسية.. فيديو

ننشر جدول مواعيد مباريات الدور الأول للدوري الممتاز .. مستندات

مشادة حريمي بالكنيست بسبب فستان بدون أكمام .. فيديو

إسرائيل تمنع إدخال البضائع والأغذية إلى قطاع غزة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مرح أكثر .. 12 ديكور حمام باللون الأصفر .. صور

9 حقائق لن تتوقعها عن البيض البلدى

ترامب يتحدث عن عهد جديد في العلاقات خلال لقائه بوتين متجاهلا قضايا الخلاف .. صور

كله دخان.. انتشار المعسل المغشوش بالمقاهي.. وطريقة تمييز الحقيقي من المضروب .. صور

إطلالة غريبة لصبا مبارك على الروف..صور

فيديو

الحكومة: نحتاج إلى آليات تضمن العمل بروح الفريق
أحمد موسى: مشروع القوس الشمالى أفضل من الطرق في أمريكا.. فيديو
متحدث النواب يوضح هدف إنشاء صندوق مصر وحجم رأسماله.. فيديو
الآلاف يستقبلون منتخب كرواتيا وصيف المونديال بالغناء.. فيديو وصور
فيديو جراف .. شروط قبول طلبة الثانوية العامة فى أكاديمية الشرطة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة الأهلى وتاونشيب ؟

توقعاتك لمباراة الأهلى وتاونشيب ؟