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محافظات

53 موظفا بجامعة سوهاج يتدربون على مهارات في اللغة العربية

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 05:36 م
الدكتور احمد عزيز
الدكتور احمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج
خالد رياض
تفقد اليوم الدكتور احمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج يصاحبه الدكتور فتوح خليل عميد كلية الآداب الدورة التدريبية المتخصصة، لعدد ٥٣ موظفا من مختلف ادارات الجامعة على مهارات متقدمة في اللغة العربية وآدابها، وذلك لرفع المستوى الإداري للعاملين.

وقال الدكتور فتوح خليل ان الدورة استفاد منها الموظفون الذين قاموا بتسوية حالاتهم الوظيفية وانتقلوا لمستوي إداري اعلى يتطلب ثقلهم بمهارات إضافية في اللغة العربية تمكنهم من القيام بأعمالهم الإدارية الجديدة على الوجه الأكمل.

واشارت اماني عثمان مدير عام إدارة التنظيم والإدارة الي ان الدورة تعقد في مبنى فصول الآداب من الساعة ١١ الي ٢ ظهرا يوميا في الفتر ة من 10 الي 18 يوليو، وسيحصل بعدها الموظف على شهادة باتمام الدورة.

جدير بالذكر ان القائمين بعملية التدريب نخبة من اساتذه اللغة العربية بتخصصات مختلفة منهم الدكتور فتوح خليل، والدكتور حازم علي، والدكتور زياد الجبالي، والدكتور بهاء عثمان.

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