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رياضة

صحفية إيطالية: أليسون اجتاز الكشف الطبي فى ليفربول

الخميس 19/يوليه/2018 - 10:04 م
أليسون بيكر، حارس
أليسون بيكر، حارس مرمى روما الايطالي
محمد رشاد
قالت تقارير صحفية إيطالية، مساء اليوم الخميس، إن البرازيلي أليسون بيكر، حارس مرمى روما الإيطالي، اجتاز الفحوصات الطبية بنادي ليفربول الإنجليزي.

وبحسب موقع "فوتبول إيطاليا" فإن الحارس الدولي البرازيلي، خضع للفحوصات الطبية صباح الخميس في ليفربول، وهو بصدد التوقيع على عقود انتقاله للنادي الإنجليزي.

وأكدت الأنباء في اليومين الماضيين، أن ليفربول سيعلن في الساعات القادمة عن تعاقده مع الحارس أليسون بيكر، مقابل 75 مليون يورو، ليكون أغلى حارس في التاريخ.

وكان المدير الرياضي لروما، مونشي، ألمح لرحيل حارس المرمى إلى النادي الإنجليزي، كما أكد لاعب الفريق دييجو بيروتي ذلك.

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