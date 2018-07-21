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حوادث

القبض على شابين تقدما لوظيفة مدرس مساعد بالإسكندرية بعقود مزورة

السبت 21/يوليه/2018 - 02:02 م
ضبط متهم - أرشيفية
ضبط متهم - أرشيفية
أحمد عبد العزيز
ألقت أجهزة الأمن بالإسكندرية القبض على شابين لقيامهما بالتقدم لإدارة عاملين والتعاقدات بإدارة المنتزه التعليمية بعقود لشغل وظيفة معلم مساعد، ممهورة بخاتم شعار الجمهورية مُقلد ومزيلة بتوقيعات مزورة.

تلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من اللواء شريف عبد الحميد، مدير ادارة البحث الجنائى بورود بلاغ لقسم مكافحة جرائم الأموال العامة، من المدعوة "م ن ص"، 53 عامًا، مسئول شئون العاملين والتعاقدات بإدارة المنتزه التعليمية، مقيمة منطقة سيدي بشر قبلي، دائرة قسم ثان المنتزه، بقيام كل من "ا ا ا"، 31 عامًا، حاصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية، مقيم دائرة قسم شرطة ثان المنتزه، و"م ح ا"، 30 عامًا، حاصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية، مقيم دائرة قسم شرطة أول المنتزه، بالتقدم للإدارة جهة عملها بعقود لشغل وظيفة معلم مساعد، ممهورة بخاتم شعار الجمهورية مُقلد ومزيلة بتوقيعات مزورة.

بالانتقال والفحص، تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهما أقرا بأنهما تحصلا على تلك العقود من شخص يدعى "م ا"، لا يعلما باقي بياناته مقابل مبلغ 7000 جنيه لكلًا منهما ونفيا علمهما بأن العقود مزورة.

كُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وتحديد المتهم وضبطه، وتحرر المحضر رقم 7382 / 2018 إداري قسم شرطة ثان المنتزة، وجاري العرض على النيابة للتحقيق.

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