وزيرة الصحة: لن نسمح بتأخير العمليات الحرجة بعد انطلاق مبادرة الرئيس.. فيديو

أكدت الدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أنه عقب انطلاق مبادرة الرئيس بالقضاء على قوائم انتظار العمليات الحرجة، لن نسمح بتأخيرها.



وأضافت وزيرة الصحة خلال تفقدها مرضى العمليات الحرجة بمستشفى وادي النيل، أن مستشفيات مصر كلهم مستشفى واحد لخدمة المريض المصري، لافتة الى أن الجميع يتضافر من أجل تقديم خدمة طبية مميزة.



وكانت وزارة الصحفة بدأت في تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج قوائم انتظار العمليات الحرجة على نفقة الدولة، بإطلاق الموقع الإلكتروني https://we.smcegy.com، والخط الساخن رقم ١٥٣٠٠ لتسجيل بيانات مرضى قوائم انتظار العمليات الحرجة.