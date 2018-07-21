ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

وزيرة الصحة: لن نسمح بتأخير العمليات الحرجة بعد انطلاق مبادرة الرئيس.. فيديو

السبت 21/يوليه/2018 - 02:59 م
صدى البلد
عبدالصمد ماهر - عدسة : أحمد بيسو
أكدت الدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أنه عقب انطلاق مبادرة الرئيس بالقضاء على قوائم انتظار العمليات الحرجة، لن نسمح بتأخيرها.

وأضافت وزيرة الصحة خلال تفقدها مرضى العمليات الحرجة بمستشفى وادي النيل، أن مستشفيات مصر كلهم مستشفى واحد لخدمة المريض المصري، لافتة الى أن الجميع يتضافر من أجل تقديم خدمة طبية مميزة.

وكانت وزارة الصحفة بدأت في تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج قوائم انتظار العمليات الحرجة على نفقة الدولة، بإطلاق الموقع الإلكتروني https://we.smcegy.com، والخط الساخن رقم ١٥٣٠٠ لتسجيل بيانات مرضى قوائم انتظار العمليات الحرجة.

ترشيحاتنا

الزمالك يرفض رحيل نجمه بـ 6 ملايين يورو

شاهد بتنظيم داعش: ضبط أحزمة ناسفة بحوزة المتهمين

مرتضى منصور: الزمالك لم يتعاقد مع فرجاني ساسي .. ترك آل الشيخ من قاد المفاوضات

أنقذونا الأفاعي بتاكل الناس.. نواب البحيرة يستنجدون بالحكومة للقضاء على أزمة انتشار الثعابين.. وبرلماني يطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق لبحث الأمر

الأرصاد: موجة حارة لمدة 48 ساعة بداية من الاثنين.. فيديو

مرتضى منصور يلغي منصب مدير الكرة بالزمالك

مصر تعرب عن رفضها لقانون يهودية الدولة في إسرائيل

بورصة الدواجن.. ارتفاع أسعار الفراخ البيضاء

صحيفة إسبانية: عثمان ديمبلي ليس للبيع

نابولي يقترب من ضم كافاني لاعب باريس سان جيرمان

أفيخاي أدرعي يهدد حماس: قدمنا فقط مقبلات لمن اشتاق لـ2014

إيقاف مران الأهلي بسبب تعليمات كالديرون

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسرار جديدة حول اكتشاف أقدم ورشة أثرية لصناعة الفخار بكوم أمبو .. صور

تركيب لوحات مرورية ارشادية علي الطرق الرئيسية .. صور

بعد فستان زفافها الرائع.. شاهد أجمل إطلالات فرح على

سعر غير متوقع لإطلالة مايا دياب الرياضية.. صور

علي الهلباوي ينشد في حب رسول الله بدمنهور

فيديو

مستشفى وادي النيل: ندعم مبادرة الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار.. فيديو وصور
الصحة: الشعب يجني الآن ثمار الإصلاحات الاقتصادية.. فيديو
وزيرة الصحة: لن نسمح بتأخير العمليات الحرجة بعد انطلاق مبادرة الرئيس.. فيديو
وزيرة الصحة: إنهاء قوائم انتظار العمليات الحرجة خلال 6 أشهر ..فيديووصور
حملة لإزالة الأقفاص السمكية من نهر النيل بالبحيرة ..فيديو وصور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟