وكيل تعليم الإسكندرية تتفقد المدارس في أول أيام الدراسة.. صور

تفقدت آمال عبد الظاهر وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم، السبت، عددا من المدارس والتي تعمل بنظام الفترتين، في أول أيام العام الدراسي الجديد.



وشملت جولة وكيلة الوزارة اليوم، مدارس عباس العقاد الابتدائية بإدارة شرق التعليمية وسموحة الإعدادية الصباحية، والزهراء الإعدادية بنات، ومحرم بك التجارية بإدارة وسط التعليمية، حيث أشرفت على تسليم الكتب للطلاب دون التقيد بسداد المصروفات.



وأكدت "عبد الظاهر" على ضرورة غرس الانتماء والمواطنة في نفوس الطلاب من أجل تنمية جيل صالح قادر على حمل راية الوطن في المستقبل القريب.



وشددت على ضرورة الانضباط المدرسي للطلاب بدءا من طابور الصباح والإذاعة المدرسية واستذكار الدروس أولا بأول.



يذكر أن عدد مدارس الفترتين التي بدأت الدراسة بها اليوم، السبت 161 مدرسة ، وتستأنف الدراسة بجميع مدارس المحافظة وعددها 2364 غدا الأحد.