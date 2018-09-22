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حوادث

ضبط 5 هاربين من قضايا جنائية بالقليوبية

السبت 22/سبتمبر/2018 - 04:37 م
ضبط -ارشيفية
ضبط -ارشيفية
إبراهيم الهوارى
تمكنت مباحث القليوبية من ضبط 5 اشخاص مطلوب ضبطهم واحضارهم فى قضايا جنائية من بينهم ربة منزل وتم اتخاذ كافة الاجراءات حيال المتهمين وتولت النيابة التحقيق.

وكانت حملة أمنية قد تمكنت من ضبط فريد ا ف " ومحمد ا ف " طالبين والمطلوب ضبطهما وإحضارهما في القضية رقم 10942 لسنة 2018م جنح مركز طوخ – مشاجرة واحداث إصابة.

كما تم ضبط عرابي ن ع " عاطل وايمان م ع " ربة منزل والمطلوب ضبطهما واحضارهما في القضية رقم 17369 لسنة 2018م جنح مركز بنها – ضرب وكذلك محمد ن ع " عاطل ومقيم مرصفا – دائرة المركزالمطلوب ضبطه واحضاره في القضية رقم 21034 لسنة 2018م جنح مركز بنها ضرب وحيازة سلاح.

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