ضبط 5 هاربين من قضايا جنائية بالقليوبية

تمكنت مباحث القليوبية من ضبط 5 اشخاص مطلوب ضبطهم واحضارهم فى قضايا جنائية من بينهم ربة منزل وتم اتخاذ كافة الاجراءات حيال المتهمين وتولت النيابة التحقيق.



وكانت حملة أمنية قد تمكنت من ضبط فريد ا ف " ومحمد ا ف " طالبين والمطلوب ضبطهما وإحضارهما في القضية رقم 10942 لسنة 2018م جنح مركز طوخ – مشاجرة واحداث إصابة.



كما تم ضبط عرابي ن ع " عاطل وايمان م ع " ربة منزل والمطلوب ضبطهما واحضارهما في القضية رقم 17369 لسنة 2018م جنح مركز بنها – ضرب وكذلك محمد ن ع " عاطل ومقيم مرصفا – دائرة المركزالمطلوب ضبطه واحضاره في القضية رقم 21034 لسنة 2018م جنح مركز بنها ضرب وحيازة سلاح.

