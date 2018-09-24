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فن

604 يدخل قائمة الأعلى مشاهدة بعد إذاعة أولى الحلقات

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 07:32 م
صدى البلد
أحمد البهى
تمكنت الحلقة 16 من الموسم الثاني للمسلسل الشهير "نصيبي وقسمتك" من الدخول في قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة في مصر.

واقتربت الحلقة السادسة عشر والتي تعد بداية الحكاية الرابعة في العمل وتحمل اسم "604 " من تحقيق ما يزيد على 400 ألف مشاهدة منذ طرحها، واحتلت المركز الـ 46 في القائمة من أصل 50 مركزًا , حيث يعد هذا العمل الدرامى هو الوحيد الموجود بالقائمة حتى الأن .

حكاية "604" من بطولة حنان مطاوع ونادية رشاد وإيهاب فهمى وفاطمة ناصر ومن تأليف عمرو محمود ياسين، وتدور أحداثها في تشويقى ملىء بالغموض والأثارة

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