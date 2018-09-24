رسالة مؤثرة من مودريتش إلى محمد صلاح بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب بالعالم

قال لوكا مودريتش نجم ريال مدريد ومنتخب كرواتيا عقب فوزه بأفضل لاعب في العالم "مساء الخير على الجميع هنا إنه لفخر كبير وشرف وإحساس رائع أن أقف هنا متوجا بتلك الجائزة".



وتوج مودريتش بجائزة أفضل لاعب في العالم متفوقا على محمد صلاح لاعب ليفربول ومنتخب مصر وكريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس ومنتخب البرتغال.



وتابع لوكا قائلا "أود أن أهنئ صلاح ورونالدو على الموسم الرائع الذي قدماه، في المستقبل ستكون أمامك الفرصة يا صلاح لتحظى بتلك الجائزة".



وأتم "هذه الجائزة لكل زملائي في ريال مدريد ومنتخب كرواتيا ولكل الجمهور الذي كان يشجعني ويدعمني دائما".