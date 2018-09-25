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أخبار البلد

وزيرة الهجرة ترد على أسئلة المصريين بالخارج حول آلية الشكاوى.. فيديو

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 09:30 م
صدى البلد
سعيد العربي

في إطار المبادرة التي أطلقتها السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بعنوان "اسأل واقترح مع وزيرة الهجرة"، أكدت وزيرة الهجرة أن الرد يشمل كل ما يرد للوزارة بصورة شهرية؛ حرصا على حل لهذه المشكلات والاستفادة من مقترحاتهم.

وجهت السفيرة نبيلة مكرم الشكر للمواطن محمد حسن، مصري بمقيم بالخارج، لطرحه العديد من الأفكار الجيدة ومنها إنشاء صندوق لدعم المشروعات الصغيرة للمصريين بالخارج، والعمل على إتاحة بعض المميزات للمغترب العائد، مشيرة إلى أنه يتم دراسة هذه الاقتراحات والعمل على تنفيذها.

كما تحدث محمد حسن حول "موبايل أبليكيشن" خاص بالوزارة، فأكدت السفيرة نبيلة مكرم أنه يتم العمل على هذا البرنامج الذي من شأنه تيسير التواصل بين الوزارة والمصريين بالخارج، ويتم تطوير ما تم الوصول إليه بخصوص البرنامج بالتعاون مع وزارة التخطيط.

وعن تلقي الوزارة للشكاوى الخاصة بالمصريين بالخارج، أعلنت وزيرة الهجرة أن هناك خطا ساخنًا لتلقي شكاوى المصريين بالخارج، كما أن هناك أيضًا بريدًا إلكترونيًا، فضلًا عن صفحات الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، وجاءت الأرقام والبريد الإلكتروني كما يلي:-

وسائل التواصل مع مكتب شكاوى وزارة الهجرة:
الخط الساخن:١٩٧٨٧
رقم التليفون:٠٢٣٣٠٣٦٤٣٦
من خارج مصر: ٠٠٢٠٢٣٣٠٣٦٤٣٦
الفاكس: ٣٣٠٣٦٤٣٧
الإيميل: [email protected]
[email protected]
[email protected]
Facebook: Ministry of state for emigration and egyptian expatriates affairs

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