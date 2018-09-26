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حوادث

ضبط سائق هارب من تنفيذ 17 حكما قضائيا

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 10:32 ص
ضبط -ارشيفية
ضبط -ارشيفية
جمالات الدمنهورى
تمكن رجال إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة خلال حملة تنفيذ أحكام فجر اليوم من القبض على سائق مقيم بقرية بسطرة بمركز دمنهور  مطلوب فى تنفيذ 17 حكما قضائيا. 

وتلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة تلقى اخطارا من اللواء محمد أنور هندي مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بضبط المتهم أحمد .م.ع.57 سنة سائق ومقيم بسطره بمركز دمنهور  والمطلوب ضبطه والتنفيذ عليه    في ( 17 ) حكم حبس "3 حكم مستأنف ، 14 حكم جزئي ".

وبمواجهة المتهم اعترف بالحكم الصادر ضده وجار تسليمه وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

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