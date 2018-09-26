ضبط سائق هارب من تنفيذ 17 حكما قضائيا

تمكن رجال إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة خلال حملة تنفيذ أحكام فجر اليوم من القبض على سائق مقيم بقرية بسطرة بمركز دمنهور مطلوب فى تنفيذ 17 حكما قضائيا.





وتلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة تلقى اخطارا من اللواء محمد أنور هندي مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بضبط المتهم أحمد .م.ع.57 سنة سائق ومقيم بسطره بمركز دمنهور والمطلوب ضبطه والتنفيذ عليه في ( 17 ) حكم حبس "3 حكم مستأنف ، 14 حكم جزئي ".



