برلماني: ناقشنا مع مدبولي مشكلة توصيل الكهرباء لمدينتي الرحاب والشروق بسوهاج

أكد النائب ممدوح مقلد، عضو مجلس النواب عن محافظة سوهاج، أن لقاء رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ناقش المشكلات التي تواجه النواب في دوائرهم، وكان أبرزها مشكلات المتعلقة بالصرف الصحي وعجز المعلمين بالمدارس.





وأضاف "مقلد" في تصريحات خاصة، أنه تمت مناقشة مشكلة توصيل الكهرباء لمدينتي الرحاب والشروق بسوهاج، اللاتي تم استقطاعها من مصنع الغزل والنسيج، بعد إغلاقه عامي 2001 و2003، وتم بيعها بالمزاد العلني، وتقسيمها كقطع أراضٍ لإنشاء وحدات سكنية، ولم تلزم المحافظة من يتحمل تكاليف توصيل الكهرباء، موضحًا أنه تم إنشاء الموافقة على إنشاء وحدات سكنية عام 2008، ولم يتم توصيل الكهرباء للمدينتين حتى الآن.





وأشار نائب سوهاج إلى أنه تمت مناقشة أسباب توقف مشروعات الطرق، خاصة طريق سوهاج - البحر الأحمر، وطريق سوهاج - الوادي الجديد، مضيفا إنه طالب رئيس الوزراء بتمويل البنوك لشركة سوهاج للاستثمار.





ولفت إلى أنه طالب بتوسعة طريق ميدان العروبة بجوار محطة سكة حديد سوهاج وسرعة الانتهاء من إصلاحات الكورنيش.



