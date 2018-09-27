روسيا وإيران تناقشان الوضع في سوريا والشرق الأوسط

أعلن مجلس الأمن الروسي أن أمين المجلس نيقولاي باتروشيف التقى مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شامخاني في العاصمة الإيرانية طهران، لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط والتسوية السورية.



وأوضح المجلس -وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم الخميس- أن باتروشيف وشامخاني تبادلا وجهات النظر حول الوضع في منطقة الشرق الأوسط وكذلك التسوية السورية المتعلقة بالقمة الأخيرة بين رؤساء روسيا وإيران وتركيا.



كما ناقش الجانبان المسائل المتعلقة بالتعاون الروسي-الإيراني في مجال الأمن.

