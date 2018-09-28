5 مشروبات للتخلص من غازات البطن في دقائق

الكثير منا يعاني من أزمة انتفاخ البطن خاصة الذين يعانون من القولون مرض العصر، فبعد وجبة دسمة نظل لساعات نتألم بسبب انتفاخ البطن والغازات والتي دومًا تحتاج إلى تناول أقراص علاجية خاصة بها لتهدئة البطن.



لكن هناك بعض المشروبات السريعة تساعد على تقليل انتفاخ البطن وتهدئة القولون والتخلص من الغازات، كما ذكرها موقع " "..



1-النعناع: وهو معروف بأنه يهدئ البطن من الألام والتقلصات لما يحتويه من زيوت ومواد تهدئ المعدة.



2-الكراوية: حيث أكدت دراسة سابقة أنها لها نتيجة فعالة في تهدئة البطن وطرد الغازات التي تسبب الانتفاخ.



3-القرفة: وهي تستخدم كملين للمعدة وتطرد الغازات وتقلل من ألام وتقلصات المعدة.



4-الزنجبيل: فهو يسهل عملية الهضم ويقلل الألام ويطرد الغازات فهو من أفضل الأعشاب الآمنة في علاج تقلصات البطن.



5-عيدان الكرفس: فقط قومي بوضعها في ماء ساخن يغلي على النار ثم اشربيها مع أو بدون سكر، فهي مدرة للبول ومفيدة للكلى وتطرد الغازات.