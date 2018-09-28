تصفيق حاد من نجوم مهرجان الجونة احتفالا بحضور سيلفستر ستالون .. فيديو

كرم مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثانية النجم العالمي سيلفستر ستالون في حفله الختامي.



شهدت قاعة الحفل الختامي، حالة من التصفيق الحاد من النجوم المشاركين في المهرجان فور صعود النجم العالمي، على منصة الحفل الختامي للحصول على جائزة الإنجاز الإبداعي من إدارة المهرجان.



وقال "ستالون"، :"انا سعيد بتواجدي في مصر للمرة الأولى، ومصر اسم له سحر كبير، وسأعود إلى هنا مرة أخرى".

