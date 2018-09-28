خالد الصاوي من مهرجان الجونة: إحنا جامدين أوي وسأعود للدراما

أعرب الفنان خالد الصاوي، عن سعادته بالمشاركة في مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثانية.



وقال "الصاوي" خلال تصريحاته التليفزيونية على هامش حفل اختتام فعاليات مهرجان الجونة السينمائي: "مهرجان الجونة تم تنظيمه برقي واحترافية، وأتمنى أن تحذو كافة المهرجانات المصرية حذو مهرجان الجونة، و احنا جامدين أوي بس ناخد فرصتنا".



وأضاف قائلا: "مهرجان القاهرة السينمائي يمر بوعكة، ولكنه مهرجان جيد للغاية وسيعود إلى رونقه مرة أخرى".



وتابع: "سأشارك في فيلم "الضيف"، وسأعود إلى الدراما الرمضانية بمسلسل "أبيض غامق" بعد غياب دام لعامين".

