ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

خالد الصاوي من مهرجان الجونة: إحنا جامدين أوي وسأعود للدراما

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 10:50 م
خالد الصاوي
خالد الصاوي
هاني حسين
أعرب الفنان خالد الصاوي، عن سعادته بالمشاركة في مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثانية.

وقال "الصاوي" خلال تصريحاته التليفزيونية على هامش حفل اختتام فعاليات مهرجان الجونة السينمائي: "مهرجان الجونة تم تنظيمه برقي واحترافية، وأتمنى أن تحذو كافة المهرجانات المصرية حذو مهرجان الجونة، و احنا جامدين أوي بس ناخد فرصتنا".

وأضاف قائلا: "مهرجان القاهرة السينمائي يمر بوعكة، ولكنه مهرجان جيد للغاية وسيعود إلى رونقه مرة أخرى".

وتابع: "سأشارك في فيلم "الضيف"، وسأعود إلى الدراما الرمضانية بمسلسل "أبيض غامق" بعد غياب دام لعامين".

ترشيحاتنا

محمود البزاوي يوجه رسالة مؤثرة إلى أعضاء الاهلي

دينا الشربيني تكرر نفس الخطأ بإطلالتها في ختام مهرجان الجونة.. صور

حفيد عبد الناصر: المخابرات الإسرائيلية لاحقتنا في يوغوسلافيا..فيديو

تحطم أغلى طائرة عسكرية أمريكية.. فيديو

إصابة سائقين وتوقف حركة المرور أعلى محور صفط إثر تصادم سيارتين

مدرب الأهلي يدلي بصوته في الجمعية العمومية

كاسونجو يتقدم للزمالك أمام القادسية الكويتي في الدقيقة 81.. فيديو

منى زكي تخطف الأنظار في ختام مهرجان الجونة.. صور

مفتي الجمهورية السابق: الله يعتق في كل جمعة 600 ألف من النار

هاشتاج #الخطيب يتصدر تويتر

رسائل من هاتف حفيد حسن البنا تضعف موقفه في قضايا الاغتصاب

شقيق سعد سمير ينضم للمنتخب المصري

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فنانات فضلن الفساتين اللامعة في ختام مهرجان الجونة.. ياسمين صبري الأبرز.. صور

حنان مطاوع وتميم وألفونس ضيوف منى الشاذلي الليلة.. صور

أحمد الفيشاوى وزوجته فى محاضرة أوين ويلسون بمهرجان الجونة.. صور

10 نجمات تألقن بالأحمر على الـRed Carpet بالجونة.. صور

شاهد.. ممثلة مصرية ترتدي ملابس من الأكياس البلاستيك خلال مهرجان الجونة

فيديو

تعليق زكريا ناصف على مغادرة أبو ريدة اجتماع الاتحاد الأفريقي.. فيديو
أمينة خليل: فيلم 122 كومبو
خالد الصاوي من مهرجان الجونة: إحنا جامدين أوي وسأعود للدراما
حفيد عبد الناصر: المخابرات الإسرائيلية لاحقتنا في يوغوسلافيا..فيديو
المخرج السوري طلال ديركي: ربنا يحمى مصر.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك بشأن نتيجة مباراة الزمالك والقادسية في البطولة العربية اليوم ؟

ما هي توقعاتك بشأن نتيجة مباراة الزمالك والقادسية في البطولة العربية اليوم ؟