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طفلك يرفض ساندوتش المدرسة.. إليك 6 أفكار بديلة

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 10:36 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
إليك أفكار مختلفة ومبتكرة يمكنك الاختيار فيما بينها لتقديمه لطفلك خلال ذهابه إلى المدرسة، للتغلب على مشكلة ترك سندوتش المدرسة التقليدي.

يقدم موقع بولد سكاى الهندى أفضل الطرق لإعداد سندوتش مدرسي بشكل جذاب ومذاق لذيذ..

-سندوتشات الكبدة.. غنية بالحديد والبروتينات المفيدة لصحة الطفل ويفضل تقديمها له فى خبز أسمر لأنه صحى للطفل.

-بيتزا الخضراوات.. لذيذة ويعشقها الأطفال يمكن تحضيرها بمجموعة خضراوات صحية لطفلك ووضعها في حقيبة المدرسة الخاصة بطفلك.

-الكرواسون.. يمكنك تحضيره بحشوات يفضلها طفلك وتقديمه له لتعظيم فائدته الصحية.

-البيض.. غني بالبروتين ويساعد على منح طفلك الشبع لفترة أطول قدميه لطفلك فى المدرسة بأشكال مختلفة سواء مقلى أو مسلوق أو بالخضراوات.

-شاورما اللحم أو الفراخ.. الكثير من الأطفال يرفضون تناول اللحوم والفراخ، لكن يمكنك تقديمها لهم بطريقة مختلفة عن طريق تحضيرها مع بعض الخضراوات، مع إضافة الكاتشب أو المايونيز المصنوع في المنزل.

-قوالب الكيك.. أعديها فى البيت وأضيفى لها الشوفان والفواكه التى يحبها طفلك.

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