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وزير الاتصالات: طرح 25 خدمة حكومية إلكترونية بحلول منتصف 2019

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 08:52 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إنه قام بحضور محفل قمة التكنولوجيا في دورتها الرابعة للتفاعل مع الشباب وسماع طلباتهم، مؤكدا أن دعم الإبداع وتحفيز ريادة الأعمال هو أحد أهم سياسات الوزارة.

وأوضح طلعت خلال لقاء تلفزيوني مذاع علي فضائية أكسترا نيوز، أن الوزارة تعمل على إقامة مجتمعات تكنولوجية داخل الجامعات ودعمها، لطرح المزيد من الحزم التدريبية وتقديم الدعم لصغار المبدعين والشركات متناهية الصغر.

وأشار وزير الاتصالات، إلى أنهم يعملون مع وزارة الاستثمار على مبادرة "فكرتها شركتك" لمشاريع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقد عملوا على مجموعة من الخدمات الحكومية وإتاحتها للشباب والشركات الصغيرة وربطها ببرامج وتطبيقات على الهواتف الذكية.

وتابع، أن هناك 25 خدمة حكومية سوف يتم طرحها إلكترونيا خلال منتصف العام القادم 2019، تبعها لتوجهه الحكومة لرقمنة الخدمات الحكومية تسهيلا على المواطنين.

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