إيمي طه تغنى لـ وردة أمام لجنة تحكيم Miss Talent.. صور

قدمت ايمي طه، متسابقة ملكة جمال مصر لعام ٢٠١٩، أغنية في يوم وليلة للفنانة وردة، والذي ابرز جمال صوتها أمام لجنة التحكيم، وذلك في مسابقة Miss Talent ضمن فعاليات اختيار"Miss Egypt - بنت مصر" والتي تقام في أحد فنادق القاهرة الكبرى.



وعرضت كل متسابقة موهبتها أمام لجنة التحكيم، والتي تتنوع مواهبهن بين الرقص والغناء والعزف على الآلات الموسيقية ومواهب مختلفة، وذلك حتى يتأهلون للنهائيات.



جدير بالذكر أنه من المقرر إقامة الحفل النهائي للمسابقة يوم الخميس 4 أكتوبر المقبل بنفس الفندق بحضور عدد من نجوم الفن والإعلام والسفراء والهيئات الدبلوماسية، ويحيي الحفل الفنان رامي جمال.