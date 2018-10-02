ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

إزالة 16 حالة تعد على أراض زراعية بأسيوط

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 11:22 ص
صدى البلد
إيهاب عمر
شدد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط على ضرورة التصدي بكل حزم لجميع أنواع التعديات بالبناء على الأراضي الزراعية فور حدوثها وتكثيف الحملات الدورية لمتابعة أي تعديات وحصرها وإستخراج قرارت الإزالة لها للقضاء نهائيًا على هذه الظاهرة حفاظًا على الرقعة الزراعية من البوار والتصحر وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين للقانون والمتعدين دون تهاون أو تقاعس.

كانت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسيوط برئاسة اللواء أشرف البيه رئيس المركز قد قامت بالتنسيق مع الإدارة الزراعية وحماية الأراضى والإدارات المعنية بالوحدة المحلية وتشكيل أمني من مديرية الأمن لشن حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية.

وأسفرت الحملة عن إزالة 16 حالة تعدي على أراضي زراعية بقريتي منقباد والمطيعة،حيث تمت الإزالة الفورية لحالتين تعدي على أرض زراعية بحوض أبو كلام التابع للوحدة المحلية لقرية منقباد إحداهما على مساحة تصل إلى ٨٠٠ متر والثانية بمساحة ٥٠٠ متر، حيث تم ردم الحفر الخاص باللبشة العادية ووقف المخالفة في المهد وذلك بمعدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسيوط وإشراف محمد حسن نائب رئيس المركز ومصطفى اسماعيل رئيس قرية منقباد ومسئولي وفنيين الإدارة الهندسية بالمركز.

كما تم تنفيذ 10 قرارات إزالة لتعديات على أراضي زراعية بقرية المطيعة وتنفيذ 4 حالات فورية جديدة وذلك بإشراف كامل العوامي مساعد رئيس المركز وسيد محمد زين رئيس قرية المطيعة وبالتنسيق مع مركز الشرطة.

وأكد رئيس المركز على تكثيف الحملات الميدانية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحد من ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية والتصدى لكل أشكال المخالفات التي يرتكبها بعض الخارجين على القانون ومخالفات البناء بدون تراخيص.

ترشيحاتنا

نصائح سريعة لمحاربة ألم القولون المزعج بسرعة لن تتوقعينها

تعرف على مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم والقنوات الناقلة

تطوير العشوائيات: مثلث ماسبيرو ستصبح من أرقى المناطق في الجمهورية.. فيديو

أطعمة تصيبك بالاكتئاب.. ابتعدي عنها

مليارات عائمة.. تعرف على أغلى اليخوت حول العالم.. فيديو

الري: سقوط سيارة نقل فوق ترعة الإبراهيمية والتنسيق مع المحافظة للتعامل معها..صور

اكتشفت خيانة زوجها على whatsapp بعد شهر على الفرح.. فانتحر الإثنان

الترجي فى مهمة صعبة أمام بطل أنجولا بنصف نهائي دوري الأبطال.. اليوم

طريقة عمل الصابون السائل للمواعين في المنزل بأقل التكاليف

أمين الفتوى: لا يجوز الوضوء والتسمية في هذا الحمام.. فيديو

لحظات تركيز وخلع أحذية.. هكذا يعمل رئيس وزراء كندا مع فريقه.. صور

ننشر أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر خيالي لفستان شيرين عبد الوهاب فى أحدث جلسة تصوير..صور

مناكير فرنش 2018 وطريقة إعداده.. صور

رسومات مناكير تناسب جميع أشكال اليد.. صور

أجمل أظافر للعروس في ليلة العمر.. صور

أهالي أبشيش الباجور: الرى تلقي مخلفات تطهير الترع أمام المدرسة الابتدائية

فيديو

أشرف زكي: لأول مرة أكاديمية الفنون تقبل دارسين من ذوي الإعاقة.. فيديو
الفائز بالمركز الأول في ماراثون الحمير: كسبت شيكارة دشيشة وموبايل.. فيديو
ننشر أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم.. فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو
الأرصاد: تحسن حالة الطقس بالبلاد خلال الأيام المقبلة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك لنتيجة مباراة الأهلي ووفاق سطيف اليوم ؟
ما هي توقعاتك لنتيجة مباراة الأهلي ووفاق سطيف اليوم ؟