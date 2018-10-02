إزالة 16 حالة تعد على أراض زراعية بأسيوط

شدد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط على ضرورة التصدي بكل حزم لجميع أنواع التعديات بالبناء على الأراضي الزراعية فور حدوثها وتكثيف الحملات الدورية لمتابعة أي تعديات وحصرها وإستخراج قرارت الإزالة لها للقضاء نهائيًا على هذه الظاهرة حفاظًا على الرقعة الزراعية من البوار والتصحر وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين للقانون والمتعدين دون تهاون أو تقاعس.



كانت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسيوط برئاسة اللواء أشرف البيه رئيس المركز قد قامت بالتنسيق مع الإدارة الزراعية وحماية الأراضى والإدارات المعنية بالوحدة المحلية وتشكيل أمني من مديرية الأمن لشن حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية.



وأسفرت الحملة عن إزالة 16 حالة تعدي على أراضي زراعية بقريتي منقباد والمطيعة،حيث تمت الإزالة الفورية لحالتين تعدي على أرض زراعية بحوض أبو كلام التابع للوحدة المحلية لقرية منقباد إحداهما على مساحة تصل إلى ٨٠٠ متر والثانية بمساحة ٥٠٠ متر، حيث تم ردم الحفر الخاص باللبشة العادية ووقف المخالفة في المهد وذلك بمعدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسيوط وإشراف محمد حسن نائب رئيس المركز ومصطفى اسماعيل رئيس قرية منقباد ومسئولي وفنيين الإدارة الهندسية بالمركز.



كما تم تنفيذ 10 قرارات إزالة لتعديات على أراضي زراعية بقرية المطيعة وتنفيذ 4 حالات فورية جديدة وذلك بإشراف كامل العوامي مساعد رئيس المركز وسيد محمد زين رئيس قرية المطيعة وبالتنسيق مع مركز الشرطة.



وأكد رئيس المركز على تكثيف الحملات الميدانية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحد من ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية والتصدى لكل أشكال المخالفات التي يرتكبها بعض الخارجين على القانون ومخالفات البناء بدون تراخيص.

