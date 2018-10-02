وليد سليمان يتقدم للأهلي على وفاق سطيف بأبطال أفريقيا.. فيديو

تقدم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بالهدف الأول أمام ضيفه وفاق سطيف الجزائري، فى المباراة التى تجمع الفريقين على ملعب السلام الدولي، فى إطار دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.



سجل الهدف وليد سليمان، فى الدقيقة 24 من زمن المباراة، بعد تمريرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق أحمد حمودي استقبلها الحاوي براسية قوية سكنت الشباك على يمين حارس سطيف.



بدأت المباراة حماسية من جانب لاعبي الأهلي لإحراز هدف مبكر يربك حسابات الفريق الضيف، إلى أن جاءت الدقيقة الرابعة من زمن المباراة، حين تمكن حمودي من مقابلة كرة وليد سليمان الذي مررها بالكعب وسددها حمودي قوية تمكن حارس سطيف من التصدى لها وترتطم بالقائم لتخرج إلى ركنية للمارد الأحمر.



وشهدت الدقيقة التاسعة أول تسديدة قوية لفريق وفاق سطيف من سمير عيبود من على حدود المنطقة مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى الشناوي.



وانحصر اللعب فى وسط الملعب من جانب لاعبي الفريقين دون أي خطورة على مرمى الأهلي أو وفاق سطيف الجزائري حتى الدقيقة 15 من زمن المباراة.