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أخبار العالم

معهد البترول: مخزونات الخام الأمريكية ترتفع 907 آلاف برميل

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 11:01 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
رويترز
أظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي، اليوم الثلاثاء، أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي مع اتجاه المصافي إلى تقليص الإنتاج، بينما هبطت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وقال المعهد إن مخزونات الخام ارتفعت بمقدار 907 آلاف برميل في الأسبوع المنتهي في 28 سبتمبر إلى 400.9 مليون برميل مقارنة مع توقعات محللين بزيادة قدرها مليوني برميل. وارتفعت مخزونات الخام في مركز التسليم بكاشينج في أوكلاهوما بواقع مليوني برميل.

وهبطت معدلات استهلاك المصافي بمقدار 158 ألف برميل يوميا وفقا لما أظهرته البيانات.

وانخفضت مخزونات البنزين بمقدار 1.7 مليون برميل مقارنة مع توقعات محللين في استطلاع للرأي أجرته رويترز بزيادة قدرها 1.3 مليون برميل.

وتراجعت مخزونات نواتج التقطير التي تشمل الديزل وزيت التدفئة بمقدار 1.2 مليون برميل مقارنة مع توقعات بانخفاض قدره 1.3 مليون برميل، وفقا للبيانات.

وارتفعت واردات الولايات المتحدة من الخام الأسبوع الماضي بمقدار 157 ألف برميل يوميا إلى ثمانية ملايين برميل يوميا.

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