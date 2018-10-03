أغنية عمرو دياب الجديدة يتعلموا تتخطى 11 مليون مشاهدة

تجاوزت أغنية "يتعلموا" للنجم عمرو دياب، حاجز الـ11 مليون مشاهدة عبر يوتيوب، وذلك بعد مرور أسبوعين من طرحها، حيث حققت ردود أفعال إيجابية.



"يتعلموا" كلمات الشاعر تامر حسين، ألحان عمرو مصطفى، توزيع أسامة الهندى، وإنتاج شركة ناي.



ويطرح الهضبة ألبومه الجديد "كل حياتي" خلال أيام، بعد أن شهد عدة تأجيلات خلال الفترة الماضية، حيث كان مقررا طرحه فى أغسطس الماضي.