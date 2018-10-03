محافظ كفر الشيخ: القوات المسلحة كانت ولا زالت درع الأمة وحصنها

قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، إن حرب أكتوبر أعادت الثقة إلى الجيش المصري والعزة والكرامة إلى شعب مصر العظيم واستطاعت قواتنا المسلحة الباسلة عبور قناة السويس وتحطيم خط بارليف المنيع، ودك حصون العدو الإسرائيلي في الضفة الشرقية للقناه وأفقدته توازنه فى 6 ساعات مما أذهل العالم أجمع وهذا ما أكده الخبراء العسكريون.



وأضاف المحافظ، خلال احتفالية المحافظة بانتصارات أكتوبر بالمجمع الثقافي، أصبحت حرب أكتوبر تدرس في كبريات المعاهد والكليات والأكاديميات العسكرية في مختلف انحاء العالم، مضيفًا وكما انتصرت قواتنا المسلحة في حرب أكتوبر المجيدة وكانت ومازالت درعًا للأمة وحصنها المنيع.



وتابع:" وها هي الآن تواجه عناصر الإرهاب الأسود في سيناء وفى أنحاء البلاد في إطار دورها العظيم في الحفاظ على أمن الوطن ومقدراته وتأمين حدوده وتوفير الحماية اللازمة لمواطنيه، مشيرًا إلى دور شعب مصر العظيم وكافة مؤسسات الدولة فى ضرورة تقديم كل الدعم والتأييد لما تقوم به قواتنا المسلحة الباسلة لتطهير سيناء من الإرهابيين.