ريال مدريد أكثر المستفيدين من تطبيق تقنية الفيديو بالدوري الإسباني ..صور

كشفت صحيفة الاس الإسبانية في تقرير لها اليوم على أهمية استخدام تقنية الفيديو في بطولة الدوري الاسباني وأنها ساعدت الحكام في اتخاذ القرارات الصعبة وأبرزت أيضا بعض السلبيات للتقنية الجديدة.





ورصدت الصحيفة في تقريرها مطالبة رؤساء أندية الليجا تحديدًا رئيس أتليتكو مدريد لمطالبة لجنة التحكيم الإسباني بتحديد كيفية تطبيق معايير هذه التقنية.





وجاء طلب رئيس أتليتكو مدريد بسبب طرد كليمنت لينجليت، لاعب برشلونة أمام جيرونا بعد تدخله بضرب اللاعب بير بونس بالكوع، ودخلت التقنية كذلك في احتساب حالة الطرد على الرغم من أنها لا تستحق الطرد .





وفاز ريال مدريد على إسبانيول في الجولة الخامسة بهدف ماركو أسينسيو بعد الجدل الذي دار حوله قبل أن يتم حسمه باستخدام تقنية «الفار».





ونعرض لكم ترتيب الدوري الإسباني باستخدام الفار وبدونه بعد انتهاء الجولة السابعة من الدوري الإسباني وخوض أول مباراة أمس في الجولة الثامنة من الليجا الإسبانية، بين أتلتيك بيلباو وريال سوسيداد والتي أقيمت على ملعب سان ماميس، وشهدت حالة من الجدل بسبب احتساب ركلة جزاء لصالح ريال سوسيداد، الذي حقق الفوز بنتيجة 3-1.





بدون استخدام الفار كان الترتيب كالتالي :-





1/ برشلونة :- 14 نقطة

2/ اشبيلية :- 13 نقطة

3/ ريال مدريد :- 12 نقطة

4/ اتليتكو :- 12 نقطة





أما باستخدام الفار فكان كالتالي :-





1/برشلونة :- 14 نقطة

2/ريال مدريد :- 14 نقطة

3/اشبيلية :- 13 نقطة