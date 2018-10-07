رامى وحيد ضيف ستار شو على إذاعة الشرق الأوسط

يحل اليوم، رامي وحيد ضيفا علي برنامج "ستار شو" المذاع علي إذاعة الشرق الأوسط 89.5 fm في تمام الساعة التاسعة مساء علي الهواء.



ويتحدث رامي عن العديد من كواليس مسلسل سلسال الدم الذي شارك في بطولته مع عبلة كامل ورياض الخولي ومنة فضالي، بجانب تجربته مع فيلم "اسد سيناء" الذي يتحدث عن إحدي المعارك الحربية أثناء حرب اكتوبر المجيدة.



ويكشف رامي عن تفاصيل بعض مشاريعة الفنية المقبلة التي يستعد إليها مع عدد من النجوم سواء بالسينما أو التليفزيون، وبعض الأسرار الخاصة بحياته الشخصية.



برنامج ستار شو تقديم خالد شاهين وشروق دياب، ويذاع يوم الاحد من كل اسبوع علي الشرق الأوسط في تمام الساعة التاسعة مساء.