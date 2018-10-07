المبعوث الأمريكي الخاص لأفغانستان يصل كابول بالتزامن مع هجوم لطالبان

قال مسؤولون أفغان اليوم الأحد إن زلماي خليل زاد المبعوث الأمريكي الخاص بأفغانستان وصل إلى كابول لإجراء أول جولة محادثات مع كبار المسؤولين بهذا البلد منذ تعيينه في هذا المنصب لقيادة جهود السلام مع طالبان وإنهاء الحرب المستمرة منذ 17 عاما.



وقال متحدث باسم الرئيس الأفغاني أشرف غني إن خليل زاد التقى مع الرئيس اليوم الأحد ومن المتوقع أن يلتقي مع عدد من الوزراء وكبار الدبلوماسيين في كابول غدا الاثنين.



وذكر مسؤول حكومي كبير أن خليل زاد سيتوجه إلى السعودية والإمارات وباكستان وقطر ضمن جولة تستمر عشرة أيام في مسعى لدفع حركة طالبان للجلوس إلى مائدة التفاوض.



لكن زيارة المبعوث الأمريكي إلى أفغانستان تزامنت مع تصعيد في شن الهجمات من جانب حركة طالبان وتنظيم الدولة الإسلامية في عدة مناطق بالبلاد وذلك قبل أسبوعين من إجراء انتخابات برلمانية طال انتظارها.



وفي أحدث هجوم قتل مسلحو طالبان عشرة على الأقل من رجال الشرطة في منطقة بوسط أفغانستان وقاموا بإغلاق الطرق الرئيسية بالمنطقة.