محمد سراج الدين: رجال الأهلي على قدر المسئولية.. وندعمهم للفوز ببطولة إفريقيا

أكد محمد سراج الدين، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة السلة "رجال" بتنزانيا، أن اللاعبين والجهاز الفني كانوا على قدر المسئولية، ونجحوا في حسم التأهل إلى نهائيات البطولة الإفريقية من خلال أداء بطولي تجسّد في الفوز بكل مباريات الفريق في التصفيات.



وأوضح سراج الدين، أن روح الأهلي تجسدت في كل مباريات الفريق بالتصفيات، التي استضافتها مدينة دار السلام بتنزانيا، بعدما حقق اللاعبون العلامة الكاملة، ونجحوا في حسم التأهل لنهائيات البطولة، إلى جانب التتويج بكأس دورة تصفيات المنطقة الخامسة، في إنجاز كبير وخطوة مهمة نحو التتويج بلقب البطولة.



وأشار رئيس البعثة، إلى أن الفريق واجه تحديات صعبة للغاية، تمثلت في إقامة التصفيات بفترة زمنية قصيرة، وهو ما أدى إلى ضغط بدني شديد وإجهاد، إلى جانب الإصابات التي لحقت بـرامي جنيدي ومحمد أبو النصر وسوء حالة أرضية الملعب، وكذلك ارتفاع درجات الرطوبة، وهو ما أدى إلى صعوبة في التنفس.



وحرص على توجيه الشكر إلى الجهاز الفني واللاعبين، وإلى نيڤين السعيد، السفيرة المصرية، وطاقم السفارة المصرية بتنزانيا، على دورهم في مساندة الفريق، وشدد على أن مجلس الإدارة سوف يستمر في دعم الفريق خلال الفترة المقبلة من أجل الفوز بلقب البطولة.