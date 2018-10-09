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محافظات

شبرا الخيمة تغرق فى المياه بسبب انفجار أحد الخطوط..صور

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 10:27 م
انفجار خط مياه
انفجار خط مياه
إبراهيم الهوارى
شهدت منطقة مدينة السعادة التابعة لحي غرب شبرا الخيمة انفجارا بخط مياه 300 نتيجة أعمال الضغط على الخط، وهو ما تسبب فى غرق المنطقة المحيطة بالكسر بأكملها حيث غمرت المياه الشوارع مما أدى إلى شلل فى حركة المواطنين.

من جانبه قال مصدر مسئول بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية أنه تم البلاغ بوجود كسر بخط مياه 300 الموجود بمدينة السعادة بشبرا الخيمة فى الساعة السابعة والنصف مساء اليوم.

وأشار المصدر إلى أنه على الفور تم الدفع بشفاطات لرفع المياه وحفارات للبحث عن مكان الكسر من خلال فريق فنى كبير بحضور الأجهزة التنفيذية بحى غرب شبرا الخيمة.

وأضاف المصدر أنه جار الإصلاح وخلال 4 ساعات من الآن ستعود المياه للمنطقة كما كانت فور الانتهاء من أعمال الإصلاحات.
شبرا الخيمة تغرق فى المياه بسبب انفجار أحد الخطوط..صور
شبرا الخيمة تغرق فى المياه بسبب انفجار أحد الخطوط..صور
شبرا الخيمة تغرق فى المياه بسبب انفجار أحد الخطوط..صور

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